Die Augsburger Panther stellen sich nach einer enttäuschenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Trainerteam neu auf. Der erst im Februar verpflichtete Chefcoach Serge Pelletier verlässt den Klub. Auch dessen Assistent Paul Ullrich, Torwarttrainer Max Dürr und Athletikcoach Chris Däubler gehen. Die Panther hatten die Meisterrunde als Elfter verpasst. "Nach einem für uns alle nicht zufriedenstellenden Jahr wollen wir in der sportlichen Abteilung zu einer Zäsur kommen", sagte Geschäftsführer Lothar Sigl: "Wir haben uns entschieden, in diesem Bereich zur Saison 2022/23 einen neuen Weg einzuschlagen und frische Impulse zu setzen."