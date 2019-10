Augsburg (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin haben ihren ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert. Am Freitagabend gewannen die Hauptstädter bei den Augsburger Panthern mit 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) und verabschiedeten sich damit vom letzten Tabellenplatz. James Sheppard und Lukas Reichel sorgten mit ihren Treffern für den hart erkämpften Erfolg, um den die Berliner in den Schlussminuten mächtig zittern mussten.

Die 5175 Zuschauer im Curt-Frenzel-Stadion sahen zerfahrene Anfangsminuten, in denen beide Teams offensiv kaum etwas zustande brachten. Als die Eisbären es schließlich schafften, sich erstmals im Augsburger Drittel festzusetzen, wurden sie prompt belohnt: Sheppard traf zur Führung, die bis zur ersten Pause hielt.

Zu Beginn des zweiten Drittels erhöhten die Gastgeber den Druck, aber die Eisbären blieben das effektivere Team: Reichel schloss einen Konter erfolgreich ab. Der 17 Jahre alte Angreifer traf damit im dritten Spiel in Folge. Nachdem die Berliner lange aufmerksam verteidigt hatten, brachte Sahir Gill die Hausherren mit einem Unterzahltor im Schlussabschnitt wieder heran. Die Gastgeber drängten nun vehement auf den Ausgleich, aber die Eisbären retteten die knappe Führung mit großem Einsatz über die Zeit.