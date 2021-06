Auftakt in der Champions League

Der EHC Red Bull München wird am Donnerstag, 26. August, in die Grupppenphase der Champions League einsteigen, auswärts beim dänischen Pokalsieger SønderjyskE Vojens. Zwei Tage später gastiert der DEL-Klub beim schwedischen Meisterschaftszweiten Rögle BK, in der Folgewoche finden die Rückspiele statt. Im Oktober folgen die Duelle mit dem dritten Gruppengegner, dem EHC Zug. "Wir haben den Anspruch, jedes Spiel zu gewinnen", fasst Trainer Don Jackson die Münchner Ambitionen zusammen, "diesmal wollen wir den Titel holen".