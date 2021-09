Von Christian Bernhard

Es gibt wirklich Menschen, die das Ende des Sommers herbeigesehnt haben. Eishockeyprofis gehören in vielen Fällen zu dieser Spezies, denn ihr Verhältnis zu den warmen Monaten ist ein ambivalentes. Auf der einen Seite bedeutet der Sommer spielfreie Zeit, gerne garniert mit Annehmlichkeiten wie Golfen und Angeln. Auf der anderen ist da dieses Sommertraining, das ohne Kufen unter den Füßen deutlich weniger Spaß bereitet als jenes auf dem Eis. "Man muss sich da schon auch quälen", erklärt Thomas Holzmann.

Der 34-Jährige weiß, wovon er spricht, er hat mittlerweile schon 15 Profi-Sommer hinter sich. Und er ist froh, dass der jüngste nun auch der Geschichte angehört. Sechs Wochen Vorbereitung, "das reicht auf jeden Fall", sagt auch Thomas Holzmann, neuer Angreifer des EV Landshut. Am Freitag beginnt für Holzmann und alle anderen DEL2-Spieler die Saison in Deutschlands zweiter Eishockeyliga. Neu ist nicht nur Holzmann, sondern auch ein fünfter bayerischer Verein neben Landshut, den Tölzer Löwen, dem ESV Kaufbeuren und den Bayreuth Tigers: die Selber Wölfe. Die Oberfranken kehren nach 35 Jahren in die zweithöchste Liga zurück, ihr Ziel ist der Klassenverbleib.

Ganz andere Ambitionen haben die Landshuter - auch wegen Holzmann. "Landshut hat sich enorm verstärkt", sagte Franz-David Fritzmeier, Manager der favorisierten Löwen Frankfurt. Die Hessen sind das einzige aufstiegsberechtigte Team für die Saison 2021/22, um den Sprung in die DEL zu schaffen, müssen sie Meister werden. "Wir wissen, dass wir sehr viel Potenzial in der Mannschaft haben", sagt auch Holzmann. "Wir wollen vorne mitspielen, das ist kein Geheimnis." Neben ihm wurden ja auch der DEL2-Topscorer der vergangenen Saison Marco Pfleger (kam wie Verteidiger Andreas Schwarz aus Bad Tölz), die DEL-erfahrenen Angreifer Sahir Gill und Andreé Hult sowie Verteidiger Benedikt Brückner, der wie Holzmann mehr als 500 DEL-Spiele vorweisen kann, verpflichtet.

Holzmann bringt die Erfahrung von 555 DEL-Spielen mit nach Landshut, stolze 14 Jahre hat er in der höchsten Klasse verbracht

Holzmann ist in Landshut schnell angekommen. "Es macht unheimlich viel Spaß", erzählt er. Verein, Mannschaft, seine Reihenpartner Marco Pfleger und Andreé Hult, mit denen er in der Vorbereitung schon sehr gut harmoniert hat - der 34-Jährige hat sich überall schnell eingefunden. Selbstverständlich ist das nicht, hat er doch die vergangenen sechs Jahre (für Profi-Eishockey-Verhältnisse eine kleine Ewigkeit) in Augsburg verbracht und sich dort eingelebt. Augsburg und die "schönste Zeit meiner Karriere" hinter sich zu lassen, sei nicht ganz einfach gewesen, sagt der Allgäuer, aber es sei auch aufregend, etwas Neues zu machen und mitzuhelfen, "so wie hier" etwas aufzubauen.

Entsprechend soll Holzmann auch eine wichtige Rolle beim Aufbau übernehmen. Für Landshuts sportlichen Leiter Axel Kammerer ist er eine "echte Führungsfigur", deren "ausgeprägte Mentalität für uns enorm wichtig werden wird". Holzmann bringt die Erfahrung von 555 DEL-Spielen mit nach Landshut, stolze 14 Jahre hat er in der höchsten Klasse verbracht. Diese Erfahrung können die Landshuter gut gebrauchen, denn der Umbruch im Kader war bei 16 Zu- und 17 Weggängen im Sommer massiv. "Gerade bei einem Neuaufbau, wenn man schnell eine Mannschaft werden muss, ist Erfahrung und Führung wichtig", erklärt Holzmann. Ein guter Zusammenhalt sei das A und O und "um das schnell hinzukriegen, braucht man erfahrene Spieler, die das schon ein paarmal gemacht haben". Spieler wie Thomas Holzmann.

Der frühere Nationalspieler hat schon so einiges erlebt in der Eishockeywelt. Der prägendste Vorfall war eine Schädelbasisfraktur, die er sich im Februar 2016 im Ligaspiel gegen Wolfsburg zugezogen hatte. Sein Schädel sei bei der Operation "laienhaft gesprochen ausgebeult" und mit fünf Schrauben stabilisiert worden, die sich später auflösten, erzählte er damals. Direkt im Anschluss an die Operation hatte Holzmann einen nach eigenen Angaben "kunterbunten" Schädel und anfangs auch leichte sprachliche Probleme.

Das heimische Eisstadion am Gutenbergweg ist noch nicht fertig umgebaut

Diese gehören der Vergangenheit an, auch wenn er auf dem Eis steht, spiele der schlimme Unfall kaum noch eine Rolle, erzählt er heute: "Aber vergessen werde ich das nie, das ist keine Verletzung, die man einfach abhakt." Sein Alltag habe sich verändert, die Folgen werde er immer spüren. Die Narbe am Kopf etwa tut ihm bis heute weh. Erfreulich ist, dass sich die Helme seit seinem Unfall derart verbessert haben, dass er wieder einen normalen tragen kann und nicht mehr einen Spezialhelm: "Damit fühle ich mich auch wohl."

Holzmann und die Landshuter bekommen es zu Saisonbeginn mit einer außergewöhnlichen Situation zu tun. Eine, die Holzmann trotz seiner langjährigen Erfahrung noch nie erlebt hat. Da das heimische Eisstadion am Gutenbergweg noch nicht fertig umgebaut ist, treten die Landshuter zu Saisonbeginn achtmal in Serie auswärts an, los geht es am ersten Spielwochenende in Bad Nauheim (Freitag, 19.30 Uhr) und Crimmitschau (Sonntag, 17 Uhr). Beim ersten Heimspiel am 31. Oktober dürfte Holzmann dann auch den Zustand überwunden haben, den er beim Saisonstart trotz seiner Erfahrung nicht ausblenden kann: dass er die DEL2 in den vergangenen Jahren zwar beobachtet, aber "seit zehn Jahren nicht mehr gespürt" hat.