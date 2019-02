25. Februar 2019, 18:31 Uhr Eishockey Auf der Suche nach der Kalt­schnäuzigkeit

Ingolstadt ist in einer guten Ausgangslage für die Playoffs - dennoch könnte es zu einer brisanten Situation kommen.

Von Christian Bernhard

Das Spiel lief noch, weshalb Larry Mitchell betonte, er wolle nicht "zu weit nach vorne" schauen. Dass ihn die Angelegenheit beschäftigte, konnte der Sportdirektor des ERC Ingolstadt aber nicht leugnen. "Wir haben lange, lange Zeit nicht mehr gegen Straubing gewonnen", sagte er. Aber solche Dinge wolle er nicht auf seine Mannschaft übertragen. Wobei die davon natürlich auch mitbekommen hat, seit Sonntagabend sind die Straubing Tigers, die Mitchell zweieinhalb Jahre lang trainierte, ein zentrales Thema beim ERC. Am vergangenen Wochenende blieb Ingolstadt ohne Punkte. Auf die 2:3-Heimpleite gegen die Eisbären Berlin folgte trotz einer starken Leistung auch beim EHC München ein 2:3. Und so könnte es bald ein interessantes Szenario geben.

Vor den letzten zwei Hauptrunden-Spieltagen der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat der sechstplatzierte ERC zwar immer noch die Chance, Platz vier oder fünf zu erreichen. Selbst Rang drei, den im Moment die Augsburger Panther inne haben, ist zumindest rechnerisch noch möglich. Allerdings sind nun die Straubinger bis auf zwei Zähler an die Ingolstädter herangerückt. Und genau das macht die Situation so brisant: Am letzten Spieltag kommt es am Sonntag nämlich in Ingolstadt zum direkten Duell zwischen dem ERC und den Tigers - gut möglich, dass dann entschieden wird, wer direkt ins Playoff-Viertelfinale kommt (der sechst- oder besser platzierte) und wer den Umweg über die Pre-Playoffs nehmen muss. Wie gefährlich solch eine Mini-Serie sein kann, wissen die Ingolstädter genau: 2016 und 2017 scheiterten sie dort in jeweils zwei Spielen, 2016 ausgerechnet an den Straubing Tigers.

Ob der Blick auf die Tabelle eher nach oben oder nach unten geht, ist Benedikt Kohl "komplett Wurst". Der Verteidiger verweist darauf, dass der ERC sein Schicksal selbst in der Hand habe, gesteht aber auch ein, dass "wir es uns hätten leichter machen können". Für den 30-Jährigen würde selbst im Falle einer Pre-Playoff-Teilnahme "nicht die Welt untergehen, denn in den Playoffs braucht man einen Lauf." Und den könnte man womöglich in den Pre-Playoffs starten. Dort würde es aller Voraussicht nach gegen die Nürnberg Ice Tigers gehen. Sollte der Derby-Rivale aus dem Weg geräumt werden, würde im Viertelfinale Meister München oder Tabellenführer Mannheim warten. Dass beide Optionen nicht wirklich wünschenswert sind, wurde nicht erst am Sonntag deutlich: Die Mannheimer stellten mit 112 Zählern einen neuen DEL- , der EHC mit seinen 109 Punkten einen Vereins-Rekord auf.

Trotzdem war Münchens Trainer Don Jackson voll des Lobes für den ERC: "Ingolstadt hat uns das Leben schwer gemacht". Die ERC-Treffer von Maury Edwards (11.) und Jerry D'Amigo (57.) waren aufgrund der Vielzahl an Chancen aber zu wenig. "Wir müssen kaltschnäuziger sein und die Dinger vorne reinhauen", sagte Torhüter Timo Pielmeier. "Das ist unser Problem zurzeit, dass wir selbst hochkarätige Chancen nicht nutzen." Spielerisch kann sich der ERC derzeit meistens sehen lassen. "Die letzten Spiele haben schon gepasst", sagte Kohl. Das Problem: Seit der Länderspielpause im Februar verloren die Oberbayern vier ihrer fünf Spiele, wodurch Platz sechs nun wackelt.

In München zeigten sie dennoch einmal mehr, dass sie eines der wenigen DEL-Teams sind, die das hohe Tempo der Münchner und Mannheimer mitgehen können. "Kompliment Doug, deine Spieler haben sehr gut gespielt", sagte Jackson zu ERC-Trainer Shedden. Der bedankte sich und unterstrich, dass seine Mannschaft auf diese Leistung aufbauen könne. So, sagte er, müssen wir jeden Abend spielen. Idealerweise auch gegen Straubing.