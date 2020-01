Der deutsche Eishockey-Topspieler Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers mit einem Tor zu einem wichtigen Sieg in der nordamerikanischen NHL geführt. Draisaitl erzielte beim 7:5-Heimerfolg gegen die New York Rangers das zwischenzeitliche 4:0. Damit kletterten die Kanadier in der Western Conference auf den achten Platz. Zudem darf sich Draisaitl, 24, über die Nominierung für das Allstar Game am 25. Januar in St. Louis freuen - er ist damit zum zweiten Mal beim Showspiel der besten NHL-Profis dabei. Ebenfalls Grund zum Jubeln hatte Tom Kühnhackl, 27: Dem deutschen Nationalstürmer gelang beim 4:3 seiner New York Islanders bei den Washington Capitals der Siegtreffer zum Endstand. Es war das zweite Saisontor des Landshuters.