Von Christian Bernhard

Die zweithöchste deutsche Eishockeyliga firmiert seit der Saison 2013/14 unter dem Namen DEL2 - und feiert nun eine Premiere: Erstmals finden die Playoffs um den Titel, die am Mittwoch beginnen, ohne bayerische Beteiligung statt. Der ESV Kaufbeuren und der EV Landshut schieden in den Pre-Playoffs aus, ihre Saison ist damit bereits beendet. Im Rennen sind aus bayerischer Sicht nur noch die Bayreuth Tigers, Tölzer Löwen und Selber Wölfe - und die spielen allesamt gegen den Abstieg, in den sogenannten Playdowns. In der ersten Runde trifft von Mittwoch an Bayreuth auf Selb und Bad Tölz auf die Lausitzer Füchse. Wer die Best-of-seven-Serie für sich entscheidet, hat den Klassenerhalt geschafft. Die beiden Verlierer ermitteln in einer zweiten Runde den einzigen Absteiger.

Bayreuth Tigers

Nur 66 Kilometer liegen zwischen Bayreuth und Selb. Dementsprechend groß ist die Eishockey-Rivalität zwischen der Wagner- und der Porzellanstadt. Bayreuths größte Hoffnungen liegen auf dem Finnen Ville Järveläinen, der mit 43 Hauptrundentreffern einen neuen DEL2-Rekord aufgestellt hat. Järveläinens kongenialer Partner ist Cason Hohmann, der mit 60 Torvorlagen die meisten aller DEL2-Spieler sammelte. Seit Hohmann als Mittelstürmer aufläuft, hat er seine Punkteausbeute noch einmal deutlich gesteigert (23 Scorerpunkte in nur neun Spielen).

Dennoch lief es im Dezember und Januar bei den Tigers überhaupt nicht, "es war eine Katastrophe", sagte Kapitän Ivan Kolozvary. Angreifer Jan-Luca Schumacher sprach von einem "Abwärtsstrudel", in den die Tigers geraten seien. Dieser kostete ihrem Trainer Petri Kujala den Job, Mitte Januar übernahm Robin Farkas. Die Defensive hat aber auch Farkas, der zuvor aus gesundheitlichen Gründen zweieinhalb Jahre nicht als Trainer gearbeitet hatte, nicht stabilisieren können. 86 Gegentore in den 20 Spielen unter seiner Leitung, im Schnitt mehr als vier pro Partie, sind sehr viele - die Tigers dürften also auch in den Playdowns auf ihre Offensive setzen, die dank Järveläinen und Hohmann in Überzahl zu den stärksten der Liga gehörte. Allerdings dürften die Tigers gegen die Wölfe mehr zu verlieren haben. Natürlich sei all das "mit einem gewissen Druck verbunden", sagte Angreifer Kevin Kunz.

Tölzer Löwen

Die abgelaufene Hauptrunde hat dafür gesorgt, dass der sehr erfahrene Trainer Kevin Gaudet "eine neue Erfahrung" gemacht hat, wie er es beschreibt. Statt Titelkampf musste der Löwen-Trainer ob Budgetkürzungen, eines kleinen Kaders, zahlreicher Verletzungen und Corona-Sorgen zügig den Blick in der Tabelle nach unten richten. Phasenweise standen ihm nur zwei Reihen zur Verfügung, der 39-jährige Lubor Dibelka, mit 56 Punkten (29 Tore) der beste Hauptrunden-Scorer der Löwen, stand in gewissen Spielen 36 Minuten auf dem Eis - eine außergewöhnlich lange Eiszeit für einen Angreifer.

Sechs Niederlagen aus den letzten sieben Hauptrundenspielen raubten den Löwen, welche die vorangegangene Hauptrunde noch als Zweiter abgeschlossen hatten, die letzten Hoffnungen auf die Teilnahme an den Pre-Playoffs. Die Weggänge von Max French, Reid Gardiner, Luca Tosto und Marco Pfleger konnten nicht aufgefangen werden, "das sind knapp 140 Tore, die fehlen", rechnete Gaudet vor. "Unsere Lage ist nicht perfekt", sagte der Trainer, es sei "verdammt schwer" und Playdowns seien generell kein Spaß. Gegen die Lausitzer Füchse bekommen es die Löwen mit Liga-Topscorer Peter Quenneville zu tun, der beeindruckende 80 Scorerpunkte verbuchte. Hoffnung macht den Tölzern, dass sie die vergangenen drei Spiele gegen die Lausitzer für sich entschieden haben - und dass der verletzte Kapitän Philipp Schlager womöglich wieder spielfähig ist.

Selber Wölfe

Um die Dimension der Selber Hauptrunde zu beschreiben, eignen sich am besten der Januar und Februar: Da verlor der oberfränkische Aufsteiger 22 Mal in Serie. Ende Januar setzte es binnen fünf Tagen drei Niederlagen mit einem Torverhältnis von 0:23 - darunter ein 0:7 gegen Bayreuth. Zahlreiche Verletzte und wiederkehrende Corona-Sorgen waren mitentscheidend dafür, dass die Wölfe ihre schlechteste Hauptrunde in der Geschichte der DEL2 spielten.

Zum Ende der Hauptrunde fingen sie sich aber, drei ihrer nur neun Saisonsiege feierten sie in den vergangenen fünf Partien, die Defensive, die monatelang kaum konkurrenzfähig war und Selb zur Schießbude der Liga machte, hat sich stabilisiert. Selbs Vorsitzender Jürgen Golly spricht von einer "klaren Aufwärtstendenz" und betont, dass die Moral "absolut intakt" sei. Das hat auch mit der Verpflichtung von Stürmer Daniel Leavens zu tun, der Ende Februar aus Österreich kam und schon in seinen ersten Spielen eine prägende Figur war. Außerdem ist der lange verletzte Schlüsselspieler Brett Thompson wieder einsatzfähig. Anders als die Bayreuther und Bad Tölzer konnten sich die Wölfe zudem schon seit Wochen mental mit den Playdowns auseinandersetzen. Selb-Trainer Herbert Hohenberger hatte sich vor dem Hauptrundenende Bayreuth als Gegner gewünscht, wegen des Derby-Charakters und der kurzen Auswärtsfahrten. Jetzt kann sein Team zeigen, ob der Aufwärtstrend nachhaltig ist.