Das deutsche Eishockey -Nationalteam der Frauen hat mit einem 9:1 gegen Ungarn erfolgreich den Titel beim Deutschland Cup verteidigt. Nach zwei 3:2-Siegen gegen Frankreich und die Slowakei verbuchte die Auswahl von Trainer Jeff MacLeod einen auch in dieser Höhe verdienten Erfolg und ließ sich von den 3200 Zuschauern in Landshut feiern. „Ich bin sehr glücklich mit dem Spiel, dem Ergebnis und der Stimmung hier“, sagte Kapitänin Daria Gleißner.

Nach drei gemeinsamen Deutschland-Cup-Jahren mit den Männern trennen sich die Wege 2026 wieder, der Weltverband IIHF hat die Frauen-WM in den November verlegt. „Wir wissen alle, was für eine Saison vor uns liegt“, sagte Gleißner. „Wir können jetzt positiv in die Zukunft schauen und uns optimal auf Olympia vorbereiten.“ Vor der Abreise nach Mailand stehen im Dezember noch zwei Spiele gegen Österreich an.