Von Christian Bernhard, Bad Tölz

Marco Pfleger ist am Sonntagmorgen mit einem Gefühl der Dankbarkeit aufgewacht. Dankbar dafür, dass er sich auf den Weg ins Bad Tölzer Eisstadion machte durfte, um dort seine "Freunde und Teamkollegen" zu sehen und mit ihnen "ein bisschen zu arbeiten und Faxen machen zu können". Pflegers Freude über die vor der Corona-Pandemie selbstverständlichen Dinge liegt darin begründet, dass sie für ihn nicht selbstverständlich sind. Der Stürmer der Tölzer Löwen sei stolz darauf, "dass wir in der Pandemie einer der wenigen Arbeitszweige sind, die ganz normal ihrem Beruf nachgehen dürfen", erzählt er. Dafür ist er jeden Tag dankbar, denn bei Freunden und Familie bekommt er aus nächster Nähe mit, dass das im Moment nicht für alle so ist.

Nicht selbstverständlich ist auch das, was seine Tölzer Löwen und er aktuell sportlich abliefern. Am Samstagabend schlugen sie die Eispiraten Crimmitschau souverän mit 6:1, es war der siebte Löwen-Sieg in den vergangenen acht Spielen in der DEL2, der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga. Pfleger verbuchte dabei seine Scorerpunkte Nummer fünf, sechs und sieben seit dem vergangenen Donnerstag, als er in Weißwasser auf deren vier gekommen war. "Das liest sich gut - und fühlt sich auch gut an", sagt er, ehe er sich artig bei seinen Mitspielern bedankt, denn ohne die gehe schließlich nichts in einem Mannschaftssport. Zusammen mit Cason Hohmann vom EC Bad Nauheim ist Pfleger nun mit 73 Punkten der beste Scorer der Liga. 15 Punkte hat er alleine in den vergangenen fünf Partien gesammelt, davon waren sieben Tore.

Beim 6:1-Sieg gegen Crimmitschau gingen vier Löwen-Tore auf das Konto der Angriffsformation um Pfleger, Max French und Reid Gardiner. French führt die DEL2-Torschützenliste mit 36 Treffern an, Gardiner punktet seit neun Spielen in Serie (20 Zähler). "Wir verstehen uns blind", sagt Pfleger. "Ich würde behaupten, wir sind die beste Sturmreihe der Liga." Die "unglaubliche" offensive Löwen-Qualität sei für die Gegner schwer auszurechnen und zu verteidigen, erklärt er.

Da der Löwen-Kader seit Monaten sehr knapp bemessen ist, steht Pfleger sehr viel auf dem Eis. Oft sei er "jeden zweiten Wechsel" zum Einsatz gekommen, erzählt er, der Höchstwert lag bei 38 Minuten - ein extrem hoher Wert für einen Angreifer. Der 29-Jährige ging ob seiner vielen Wechsel mit unterschiedlichen Partnern aufs Eis, mittlerweile spiele er "grundsätzlich" in der Reihe mit dem Kanadier-Duo French und Gardiner. Wovon auch das Tölzer Überzahlspiel profitiert, da das Trio nun deutlich mehr gemeinsame Eiszeit hat. "Für uns war das Überzahlspiel der Schlüssel, wir haben ihre Strafen sofort bestraft", sagte Löwen-Trainer Kevin Gaudet am Samstag zu den Powerplay-Toren zum 1:0 und 2:0 von Pfleger (6.) und Gardiner (14.). Zwei Tage zuvor hatte er sich über drei Überzahltreffer freuen können.

Der gebürtige Peißenberger Pfleger fühlt sich sehr wohl an der Isar, er sagt, Tölz sei seine zweite Heimat. Doch die wird er nach dieser Saison verlassen müssen: "Ich habe kein Angebot bekommen, ich muss leider gehen." Der Angreifer, der zu den Top-Verdienern bei den Löwen gehört, wäre gerne geblieben. "Ich hätte gerne noch weitere Jahre hier verbracht", betont er, "ich habe hier meine Zelte aufgebaut, um auch im Nachwuchs mitzuhelfen." Dieser Plan habe sich zerschlagen.

Was Pfleger nicht will: "Dreckige Wäsche waschen."

Mit Blick auf seine persönliche Zukunft will er erst einmal die Angebote sortieren ("Auch DEL-Klubs haben Interesse, deutsche Spieler zu verpflichten"), nach vorne blicken "und leider auch mit einem weinenden Auge zurück". Was er nicht will: "Dreckige Wäsche waschen." Er habe das Thema jetzt abgehakt, "so ist es nun mal". Nach dem "kleinen Chaos", wie Pfleger es nennt, mit dem Wechsel auf dem Geschäftsführerposten von Christian Donbeck zu Jürgen Rumrich, hatte es für den 29-Jährigen nach eigenen Angaben "oberste Priorität", zuerst mit Rumrich über die kommende Saison zu sprechen, "alleine schon aus Respekt". Aus diesem Gespräch habe sich aber herauskristallisiert, "dass es in Tölz nichts mehr wird".

Aus dieser Saison aber soll noch einiges werden. Am Montag gastieren die Heilbronner Falken (19.30 Uhr) beim neuen Tabellenzweiten. Und das in einer ungewohnten Konstellation: Gegen Crimmitschau waren die Tölzer in der für sie fast schon luxuriösen Situation, mit 15 Feldspielern antreten zu können. "So viele waren wir in dieser Saison noch gar nie", sagt Pfleger. Die an sich positive personelle Entspannung birgt aber eine Gefahr. "Wenn viele Spieler zurückkommen, ist das Problem, dass der Kopf einem automatisch sagt: 'Schau, jetzt sind wieder viele da, jetzt kann ich einen Schritt weniger machen'", erklärt Pfleger. Das gilt es zu vermeiden. Für den Top-Scorer ist das der "Schlüssel, damit wir heuer noch ganz, ganz lange spielen" - womit er die Playoffs meint. Das würde auch seinen Abschied verschönern.