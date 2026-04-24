Red Bull München und Verteidiger Konrad Abeltshauser gehen nach mehr als zehn gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, wird der Verteidiger in der kommenden Saison nicht mehr für die Münchner in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auflaufen. Mit 571 Ligaeinsätzen für den EHC liegt er vereinsintern hinter Maximilian Kastner (587 Spiele) auf Platz zwei.

„Das in Worte zu fassen, was ‚Koni‘ bei uns auf und neben dem Eis geleistet hat, ist praktisch unmöglich“, sagte Christian Winkler, Managing Director Sports beim EHC: „Er war in jeder Situation ein echtes Vorbild. Wir können ihm nur Danke sagen für zehn Jahre Ehrlichkeit, Leidenschaft und absolute Hingabe.“

Abeltshauser, der im Januar 2016 von den Chicago Wolves aus der American Hockey League (AHL) nach Bayern gewechselt war, blickt mit vier gewonnenen Meistertiteln (2016, 2017, 2018, 2023) und der Finalteilnahme in der Champions League 2019 auf eine erfolgreiche Zeit in München zurück. 2017 wurde er zudem als DEL-Verteidiger des Jahres ausgezeichnet.

Nach dem Aus im Playoff-Halbfinale gegen die Adler Mannheim gaben die Münchner neben dem Abschied von Abeltshauser weitere Personalentscheidungen bekannt. Mit Nikolaus Heigl, Vadim Schreiner, Simon Wolf, Dillon Heatherington sowie Alberts Smits verlassen fünf weitere Spieler den Verein.