Der EHC München hat im Derby zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zwei Niederlagen gewannen die Münchner in Augsburg mit 5:2 und bescherten ihrem Torhüter Danny aus den Birken einen erfolgreichen 36. Geburtstag. "Wir haben über drei Drittel gutes Eishockey gespielt", sagte Münchens Angreifer J.J. Peterka - einer der fünf unterschiedlichen EHC-Torschützen.

Ohne Verteidiger Keith Aulie, der aus privaten Gründen in seine kanadische Heimat zurück gekehrt war, brachte Peterka die Münchner in Minute neun in Führung, zuvor hatten sie eine vierminütige Unterzahlsituation überstanden. Nach Payerls 1:1 (13.) wurde es wild, innerhalb von nur 63 Sekunden fielen drei Tore: Eisenmenger (18.) glich nach Ehliz' Treffer (17.) erneut aus, ehe Mauer die Münchner zum dritten Mal in Front brachte (18.). Nach einem ausgeglichenen Mitteldrittel sorgten Bourque (51.) und Redmond (55.) mit ihren Toren für die Entscheidung.