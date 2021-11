Von cbe

Der EHC Red Bull München hat am Mittwoch trotz vierfacher Führung seine zweite Niederlage in Serie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hinnehmen müssen. Bei den Fischtown Pinguins verlor er ein spektakuläres Spiel mit 4:6. In Bremerhaven kehrten drei prominente EHC-Namen aus der Corona-Pause zurück: Cheftrainer Don Jackson, Kapitän Patrick Hager und Yasin Ehliz. Hager brauchte nur 19 Sekunden, um das 1:0 zu erzielen. Nach dem 1:1 von Niklas Andersen (4., Überzahl) erzielte Thomas Heigl sein erstes DEL-Tor (8.). Der 18-Jährige war vergangene Woche aufgrund der vielen Münchner Corona-Fälle in den Kader gerückt. Ben Smith (26.) und Maksymilian Szuber (44.) trafen auch noch für den EHC, doch die Bremerhavener drehten die Partie noch mit drei Treffern im Schlussdrittel.