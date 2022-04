Auf den allerletzten Drücker auf den Playoff-Zug aufgesprungen und nun: nur noch einen Sieg vom Viertelfinale entfernt. Die Kölner Haie, am Sonntag mit einem 1:0 gegen Ingolstadt so eben noch in die erste Playoff-Runde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gerutscht, haben am Dienstagabend mit einem 4:3-Heimsieg vorgelegt - der Gegner hieß abermals Ingolstadt. Bereits am Donnerstag könnte das Team von Trainer Uwe Krupp (rechts Maximilian Kammerer, Schütze des Kölner 1:0) die Best-of-3-Serie für sich entscheiden, Spiel drei fände am Freitag statt. Parallel gewann die Düsseldorfer EG in Nürnberg 3:2. In den beiden Begegnungen werden die letzten Teilnehmer für die am Sonntag beginnenden Viertelfinals ermittelt.