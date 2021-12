Die deutschen Handballerinnen haben den Einzug ins WM-Halbfinale verpasst. Das DHB-Team von Bundestrainer Henk Groener verlor am Dienstagabend in Granollers das Viertelfinale gegen Gastgeber Spanien 21:26 (10:14) und schied aus. Damit wartet Deutschland weiter seit dem Gewinn von WM-Bronze 2007 auf eine Medaille bei einem großen Turnier. Linkshänderin Julia Maidhof war mit sechs Treffern vor rund 2000 Zuschauern die erfolgreichste Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die zwei Tage zuvor beim 16:32 gegen Dänemark die höchste Pleite ihrer WM-Historie kassiert hatte. Das Duell mit dem spanischen WM-Finalisten war zugleich die erste deutsche Teilnahme an einem K.o.-Spiel seit vier Jahren.