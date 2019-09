Manuel Neuer

Seit Kurzem Teil des interessantesten deutschen Torhüter-Duells seit Kahn/Lehmann 2006. Marc-André ter Stegen hatte herausgefordert und am Dienstag einen Elfmeter gehalten und noch ein paar andere Arbeitsnachweise erbrachte. Manuel Neuer war also am Zug - und zeigte erst Nerven, als er eine Rückgabe unsauber stoppte und dann den Ball ins eigene Toraus schießen musste. Lieferte dann eine Kung-Fu-Rettung mit einem durchgestreckten Bein in Reminiszenz an Kahn/Chapuisat 1999. Dieser Karate-Tritt bereitete obendrein indirekt das 1:0 der Bayern vor. Duell wird fortgesetzt.