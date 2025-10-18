Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern in der EinzelkritikKane reist in die entlegensten Ecken

Lesezeit: 4 Min.

(Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Manuel Neuer kann sich ausgiebig Gedanken über seinen Vertrag machen. Joshua Kimmich mummelt sich im rechten Halbraum ein und ein anderer macht ohnehin alles richtig. Die Bayern in der Einzelkritik.

Von Jakob Lüers

Manuel Neuer 

Zur SZ-Startseite

Manuel Neuer
:Er ist ja noch nicht mal 40

Wie es mit Manuel Neuer beim FC Bayern weitergeht, entscheidet vor allem Manuel Neuer. Gut möglich, dass er seinen Vertrag noch mal verlängert.

SZ PlusVon Christof Kneer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite