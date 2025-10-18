Manuel Neuer
FC Bayern in der EinzelkritikKane reist in die entlegensten Ecken
Lesezeit: 4 Min.
Manuel Neuer kann sich ausgiebig Gedanken über seinen Vertrag machen. Joshua Kimmich mummelt sich im rechten Halbraum ein und ein anderer macht ohnehin alles richtig. Die Bayern in der Einzelkritik.
Von Jakob Lüers
Manuel Neuer:Er ist ja noch nicht mal 40
Wie es mit Manuel Neuer beim FC Bayern weitergeht, entscheidet vor allem Manuel Neuer. Gut möglich, dass er seinen Vertrag noch mal verlängert.
Lesen Sie mehr zum Thema