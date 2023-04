Eintracht Frankfurt purzelt nach dem 1:1 gegen Mönchengladbach aus den Europapokal-Plätzen. Aufwand und Ertrag passen schon länger nicht mehr zusammen - so gewinnen auch die Fragen zur Zukunft des Trainers an Gewicht.

Von Frank Hellmann, Frankfurt

Eine letzte Beschwerde wollte Randal Kolo Muani, der mal wieder mit Abstand beste Spieler von Eintracht Frankfurt, noch anbringen, als er nach dem Abpfiff auf Schiedsrichter Sven Jablonski zuging. Eine kurze Erklärung des souveränen Spielleiters aus Bremen genügte, da wusste auch der Torjäger, dass er sich am Samstagabend nach dem mäßig befriedigenden Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) den falschen Adressaten für seinen Frust gesucht hatte.

Zwar hatte der französische Ausnahmestürmer - nach dem von seinem Nationalmannschafts-Kollegen Marcus Thuram mustergültig eingeleiteten Kontertor der Gladbacher von Jonas Hoffmann (13.) - die Niederlage der Frankfurter mit seinem Treffer kurz vor Schluss (83.) abgewendet. Aber der Europa-League-Sieger ist durch sieben sieglose Bundesligaspiele in Serie inzwischen aus den Rängen gepurzelt, die zur Teilnahme am europäischen Geschäft berechtigen.

Torjäger Kolo Muani brechen die Spielpartner weg

Von der Leichtigkeit aus dem vergangenen Herbst ist bei den Hessen nichts mehr geblieben. Sie betreiben im Frühjahr speziell in der Heimspielstätte im Stadtwald nur noch großen Aufwand für geringen Ertrag. "Das Ergebnis spiegelt die Leistung nicht wieder, denn die Leistung war hervorragend - insbesondere die zweite Halbzeit", urteilte Trainer Oliver Glasner, ehe er im trotzigen Tonfall empfahl, "die Tabellensituation auszublenden". Auf die negative Grundstimmung hätten seine Jungs "die richtige Antwort" gegeben. Deshalb wollte er der Mannschaft für Willen und Charakter "gratulieren".

Da wollte also ein Fußballlehrer von einem Tief partout nichts wissen - und bloß nicht zu früh ein Fazit ziehen. "Es ist nicht so, dass wir hier unterperformen", betonte Glasner. Gleichwohl weiß er um die aktuell große Abhängigkeit von Mittelstürmer Kolo Muani, 24, dem die besten Spielpartner weggebrochen sind. Mario Götze fiel zuletzt vor allem durch Meckern auf (und fehlte gesperrt gegen Mönchengladbach), Jesper Lindström ist längerfristig verletzt. Und Daichi Kamada steckt im Formloch, seitdem der Japaner entschieden hat, ablösefrei zum kommenden Gegner Borussia Dortmund umzuziehen - die Verkündung ist dem Vernehmen nach nur noch Formsache.

Insofern kann die Eintracht frische Impulse gerade gut gebrauchen. Die kamen diesmal durch den wieder genesenen Dampfmacher Eric Junior Dina Ebimbe, 22, das erst im Winter verpflichtete US-Talent Paxten Aaronson, 19, und durch U21-Nationalspieler Faride Alidou, 21, wobei letzterer das 1:1 vorbereitete, bei dem Gladbachs Keeper Jonas Omlin der Ball unter dem Körper durchrutschte. Ansonsten hatte der Nachfolger von Yann Sommer mit seinen Prachtparaden die biederen Borussen im Spiel gehalten.

Manager Krösche reagiert schmallippig auf Nachfragen zur Zukunft des Trainers

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche fand das Ergebnis angesichts von 16:4 Torschüssen "zum Kotzen". Die fehlende Effizienz sei seit Wochen das Thema. Hartnäckig weigerte sich auch der Manager, die mageren elf Punkten in der Rückrunde mit den offenen Fragen oder den nicht beigelegten Streitigkeiten auf der Führungsebene zu verknüpfen. Schmallippig hatte Krösche, 42, zuletzt auch auf Nachfragen reagiert, warum Glasner, 48, die Offerte zur Vertragsverlängerung noch nicht angenommen hat.

Der offenbar aus England umgarnte Österreicher erklärte nun, dass er doch längst in die Zukunftsplanungen eingebunden sei, mit Krösche rede er bereits über Kader, Testspiele und Trainingslager. Acht Kollegen in der Liga besäßen ein bis 2024 dotiertes Arbeitspapier, insistierte Glasner, nur bei ihm werde daraus ein "Hauptthema" gemacht. Am Sky-Mikrofon ging er sogar so weit, seine Treue zur Eintracht bis 2024 als "Fakt" zu etikettieren. Doch in Frankfurt sind sie mit solchen Bekenntnissen vorsichtig, seit sich Vor-Vorgänger Niko Kovac beim Buhlen des FC Bayern zu der legendären "Stand-jetzt"-Bemerkung hinreißen ließ. Die flog ihm nach seinem Abgang krachend um die Ohren.

Ob die aktuell wieder sehr launische Diva vom Main und der zuletzt dünnhäutig wirkende Cheftrainer wirklich ein drittes Jahr bestreiten, könnte davon abhängen, ob es gelingt, sich wieder für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Es muss nicht wieder die Champions League sein, Europa League oder notfalls die Conference League täten es wohl auch. Der kürzere Weg scheint über den DFB-Pokal zu führen, zunächst im Halbfinale beim VfB Stuttgart am 3. Mai. Stand jetzt.