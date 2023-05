Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat sich für seine Wutrede nach dem jüngsten 1:3 bei der TSG Hoffenheim entschuldigt: "Zu dem Inhalt stehe ich. Ich werde meine Mannschaft immer verteidigen. Aber der Tonfall war unangebracht", sagte Glasner am Donnerstag. Zu seiner vorzeitigen Trennung von der Eintracht am Saisonende, die der Bundesligist am Dienstag bekannt gegeben hatte, will sich Glasner erst nach dem letzten Saisonspiel öffentlich äußern: "Es war eine sehr intensive Woche. Ich habe mich dazu entschieden, nichts zu meiner persönlichen Situation zu sagen bis nach dem Pokalfinale in Berlin. Ich bitte das zu respektieren. Ich will bis dahin alles dafür geben, dass die Eintracht nach Europa kommt."

Er sei "jetzt im Tunnel", fügte Glasner an: "Alles, was vor dem Tunnel war, interessiert mich nicht. Alles, was links und rechts ist, sehe ich nicht, weil da der Tunnel ist. Es gibt jetzt zwei Ausfahrten, eine geht nach Europa, die andere nicht. Es geht darum, die nach Europa zu erwischen. " Für das anstehende Derby gegen Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr) wurde Glasner nach seiner roten Karte in Hoffenheim gesperrt.