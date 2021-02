Von Christoph Ruf, Sinsheim

Natürlich drehte sich mal wieder alles um Filip Kostic. Wie hätte es auch anders sein können, wenn einer bei allen drei Toren, die sein Team zustande gebracht hat, Urheberrechte reklamieren kann? Den Treffer von Evan Ndicka hatte Kostic per Freistoß vorgelegt (64.), den von André Silva mit einem Lupfer aus dem Fußgelenk, der in seiner lässigen Eleganz haarscharf am Tatbestand der Arroganz vorbeischrammte (65.). Den Führungstreffer hatte Kostic gleich selbst erzielt (15.). Am Ende stand ein 3:1-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim.

Und weil Flanken, Pässe und Tore im Anforderungsprofil eines Offensivmannes noch lange nicht reichen, oblag es seinem Trainer, auch noch wahrheitsgemäß zu ergänzen, dass der Offensivmann an diesem perfekten Kostic-Nachmittag noch ein paar gegnerische Angriffe abgefangen hatte. "Er hat auch defensiv eine tolle Leistung gezeigt", sagte also Adi Hütter.

Man merkte Hütter allerdings an, wie es ihm gegen den Strich ging, dass der Erfolg seiner Elf in der öffentlichen Wahrnehmung so stark auf den Spieler reduziert wird, der anno 2021 schon neun Scorerpunkte gesammelt hat. Natürlich spielt das eine wichtige Rolle für die Eintracht, die nun seit neun Spielen ungeschlagen ist. Tatsächlich sah man in Sinsheim aber auch sehr genau, was abgesehen von Kostic der Unterschied zwischen zwei Mannschaften ist, die man vor der Saison noch in etwa gleichauf eingeschätzt hatte. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass die Gastgeber immer noch unter den Nachwirkungen von Corona, Verletzungspech und anderen Heimsuchungen leiden, spielte da in den Hoffenheimer Trikots eine Mannschaft, die das, was sie kann, nicht besonders gut umsetzt.

Dass die Eintracht mit ihren vielen kantigen Spielern der TSG in Sachen Kampfgeist überlegen sein würde, war zu erwarten gewesen. Das müssen allerdings drei Viertel der Liga so hinnehmen. Aber auch spielerisch - und hier vor allem in Sachen Tempo - gab es gehörige Qualitätsunterschiede festzustellen. Das sind eigentlich die Mittel, mit der Hoffenheim seine raren Siege bisher zustande gebracht hatte. Und vor allem war die TSG der Eintracht auf vielen Positionen individuell unterlegen. Auch dann, wenn man mal von Kostic und von André Silva absieht, der in Hoffenheim zum 17. Mal im 19. Spiel traf.

Hinteregger, Hasebe, Younes: Zum Erfolg des Teams gehören viele Namen

Martin Hintergeggers Schicksal ist es beispielsweise, dass sein Spiel nicht eben elegant aussieht, als Salsa- oder Tangotänzer würde er sicher nicht glücklich. Doch die Art und Weise, wie er gegnerische Angriffe abblockt und aus dem Zentrum der Dreierkette heraus mit Speed die Bälle verteilt, ist aller Ehren wert. Dass Makoto Hasebe, dieses Perpetuum mobile, schon 37 Jahre alt sein soll, kann man sowieso nicht glauben. Und über die Gründe für den Niedergang des 1. FC Kaiserslautern kann man dicke Bände schreiben; es sagt aber auch schon viel aus, einfach nur festzustellen, dass das Potenzial von Amin Younes in der Zweitliga-Saison 2014/'15 nicht erkannt wurde. Stattdessen saß der damals 21-Jährige oft auf der Bank, auf der Tribüne oder wurde in die Regionalligamannschaft delegiert. Am Samstag verkörperte er dann im Eintracht-Trikot die beiden Qualitäten, die eine Frankfurter Mannschaft auszeichnet, die am Samstag selbst ihre taktischen Fouls intelligent einsetzte und sowohl Tranchiermesser als auch Vorschlaghammer beherrscht.

Herausragende Pässe wie den vor Kostics Führungstreffer sah man von Younes gleich mehrfach. Und als sich Hoffenheims Sebastian Rudy erdreistete, Younes mal zu foulen, nahm er dessen sofortige Entschuldigung freundlich an. Um ihm dann bei nächster Gelegenheit die Beine wegzutreten, dass es nur so eine Art hatte. Die gelbe Karte, daran ließ Younes' Mimik anschließend keinerlei Zweifel, war ihm dieses Vergnügen allemal wert.

Mindestens so gradlinig, wie Younes den bemitleidenswerten Rudy zuvor tiefergelegt hatte, fielen nach dem Spiel im Übrigen die Antworten der Frankfurter Angestellten aus, als sie gefragt wurden, ob etwaige Champions-League-Ambitionen realistisch seien. Herumgeeiert wurde da nicht. Schon gar nicht vom Trainer, der das Offensichtliche aussprach: "Wenn wir so weiterspielen, auf jeden Fall. Wir sind eine sehr, sehr gute Mannschaft."