Noch immer trösten sich Anhänger von Eintracht Frankfurt in trüben Tagen mit dem Kultspruch einer Trainerlegende: „Lebbe geht weider!“ Die Urheberrechte liegen bei Dragoslav Stepanovic, 76, der sich bei Heimspielen inzwischen etwas rarer gemacht hat. Trotzdem ist seine Redewendung gerade wieder in aller Munde. „Stepi“ hatte am 16. Mai 1992 bei der vergeigten Meisterschaft im Rostocker Ostseestadion als Eintracht-Trainer die Weisheit von zeitloser Gültigkeit zum Besten gegeben, um über Tränen und Trauer hinwegzutrösten. Seit jenem Trauma hält sich die Vermutung, dass die SGE die entscheidenden Momente in der Bundesliga nicht beherrscht. Unterfüttert in der Gegenwart.

Jetzt, wo die Eintracht den vielleicht spannendsten und wertvollsten Kader der Vereinsgeschichte zusammengebastelt hat, kann auf einmal am letzten Spieltag ganz viel danebengehen. Nämlich der Einzug in die Champions League. Und der sei, sagte Vorstandsboss Axel Hellmann bereits vor Jahren, für seinen Herzensklub „wie eine Meisterschaft“. Zwei Matchbälle zur Qualifikation für die Königsklasse sind bereits vergeben. Die Punkteteilung in Mainz (1:1) fühlte sich noch wie ein Remis an, das Unentschieden gegen den FC St. Pauli (2:2) hingegen wie eine Niederlage. Nun bestreitet Frankfurt ein Finale beim SC Freiburg: Bei einer Niederlage droht der Traum von der Königsklasse zu platzen. Borussia Dortmund braucht dann nur mit zwei Toren Differenz zu Hause gegen Absteiger Holstein Kiel gewinnen, um unter die besten Vier zu gelangen.

Dort hatten sich die Frankfurter seit dem neunten Spieltag fest eingenistet, sie galten zeitweise bereits als dritte Kraft hinter Bayern und Leverkusen. Entsprechend viel hat man jetzt zu verlieren, und entsprechend angespannt ist die Stimmung im Stadtwald. Vorstandsboss Axel Hellmann fühlte sich aufgerufen, öffentlich die Versagensängste zu bekämpfen. „Für alle, die sich nicht mehr daran erinnern: Wir haben Abstiegsendspiele gehabt. Vor diesen wichtigen Spielen war mir weitaus unwohler als in dieser Situation“, richtete der Jurist übers Klubfernsehen aus. „Ich weiß, es geht um sehr, sehr viel. Aber wir haben Europa in der Tasche und können eine herausragende Saison, die wir gespielt haben, mit der Champions League krönen. Das ist eine Riesenchance!“ Zumal ja ein Remis reiche. „Wir haben schon so viel erlebt bei Eintracht Frankfurt und wissen, dass Entscheidungen bei uns oft am 34. Spieltag gefallen sind. Davor ist mir weder angst noch bange.“

Eine zweite Champions-League-Teilnahme würde die Strahlkraft von Eintracht Frankfurt weiter steigern

Was Hellmann, 53, gar nicht mag: dass eine Darstellung herrsche, „nach der wir gefühlt kurz vor dem Abstieg stehen. Das lasse ich nicht zu, weil es der Situation nicht entspricht. Ich sage allen, die uns vielleicht von außen verunsichern wollen: Scheiß drauf!“ Ein Machtwort gegen die Angst. Da will der Frankfurter Frontmann das Zittern bei der jungen Mannschaft erst gar nicht zulassen.

Es ist fast schon Gewohnheit, dass Frankfurt und Freiburg sich am letzten Spieltag begegnen. 2023 reichte der Eintracht ein Zittersieg (2:1) gegen die Gäste aus dem Breisgau, um noch in die Conference League zu kommen, 2021 war mit einem Heimerfolg (3:1) die Europa League eingetütet. Zuvor war allerdings die Chance auf die Champions League mit einer Pleite bei Absteiger Schalke (3:4) verspielt worden, weshalb Hellmann schimpfte: „Das ist nicht der Zeitpunkt, sich über den fünften Platz zu freuen. Diese Schönrednerei ist das falsche Signal.“ In jenem Mai 2021 hatten Trainer Adi Hütter und Manager Fredi Bobic den Abflug gemacht.

Diesmal wurde der Vertrag mit Chefcoach Dino Toppmöller noch vor der Dienstreise in den Schwarzwald vorzeitig verlängert, um für Ruhe zu sorgen. Der 44-Jährige bleibt der Eintracht bis 2028 erhalten, Details zu der Vertragsverlängerung nannten die Frankfurter nicht. „Wir haben in dieser Saison eine sehr gute Entwicklung genommen, und unser gemeinsamer Weg ist noch lange nicht zu Ende“, erklärte Toppmöller, der vergangenen Sonntag aber nach einem zerfahrenen Auftritt zugegeben hatte: „Uns hat der Schuss Lockerheit gefehlt, um unsere spielerische Qualität auf den Platz zu bringen.“ Gleichzeitig behauptete er, der Sportclub habe „maximalen Druck“, was natürlich Nonsens war. Für die Eintracht ist es die wichtigste Partie seit dem Finale 2022 in der Europa League. Dieser Wettbewerb mag die natürliche Heimat der Hessen sein, doch eine zweite Champions-League-Teilnahme nach 2022/23 würde wirtschaftlich wie sportlich ganz andere Möglichkeiten eröffnen – und die Strahlkraft des ohnehin auf Wachstum getrimmten Klubs weiter steigern.

Torjäger Hugo Ekitiké ist dennoch kaum mehr zu halten, weil der treffsichere Franzose bei einigen Vereinen aus der Premier League hoch im Kurs steht. 100 Millionen Euro Ablöse winken, wenn der nächste Megadeal nach Randal Kolo Muani und Omar Marmoush durchgezogen wird. Einiges von dieser Entschädigung würde die Eintracht angeblich gerne in die Freiburger Kreativkraft Ritsu Doan reinvestieren, der seine Zukunft in der Champions League sieht. Auch darum geht’s im letzten Saisonspiel – und danach geht das Leben auch in Frankfurt weiter.