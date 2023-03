Die Erfolge von Eintracht Frankfurt im Vorjahr waren keine Eintagsfliege - sagt Trainer Oliver Glasner vor dem Champions-League-Rückspiel in Neapel. Er erklärt seinen Fußball, die Rolle von Mario Götze - und welche Wege in die Bundesliga-Spitze führen.

Interview von Thomas Hürner, Frankfurt

An diesem Mittwoch (21 Uhr) wird die beeindruckende Europareise von Eintracht Frankfurt um ein weiteres Kapitel fortgesetzt. Die Chancen auf ein Weiterkommen beim SSC Neapel scheinen im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League nach dem 0:2 in Frankfurt auf den ersten Blick nicht groß zu sein. Aber für Trainer Oliver Glasner, 48, sind sie auch nicht verschwindend gering: Die jüngere Vergangenheit, so Glasner, habe ja gezeigt, wozu der Klub im Schulterschluss mit seinen Fans in der Lage sei.