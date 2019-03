17. März 2019, 18:40 Uhr Eintracht Frankfurt Mit dem nötigen Ernst

Drei Spiele in sieben Tagen - und alle siegreich: Die Eintracht bleibt auf Erfolgskurs und gewinnt auch gegen den bemüht kämpfenden Tabellenletzten 1. FC Nürnberg.

Von Johannes Aumüller , Frankfurt

Marek Mintal, 41, hat auch am Sonntagnachmittag in Frankfurt den Platz eingenommen, der ihm qua seiner aktuellen Funktion zusteht. Er ist seit ein paar Wochen Co-Trainer beim 1. FC Nürnberg, also ließ er sich auf der Ersatzbank nieder und verfolgte ordnungsgemäß von dort aus das Spiel. Aber das, was er und die anderen Zuschauer im Waldstadion da sahen, mag bei dem einen oder anderen Sympathisanten des fränkischen Traditionsklubs den Gedanken ausgelöst haben, wie es wohl wäre, wenn sich Mintal nicht auf der Bank, sondern ein paar Meter weiter weg befinden würde, auf dem Feld. "Phantom" nannten sie den slowakischen Angreifer in den Nullerjahren, weil er die Fähigkeit besaß, wie aus dem Nichts aufzutauchen, wenn der Ball in den Strafraum flog, und ihn dann irgendwie ins Netz zu bringen. Aber in dieser Saison gibt es beim 1. FC Nürnberg halt niemanden, der mal aus dem Nichts auftaucht, und an diesem Sonntag in Frankfurt merkten sie das mal wieder schmerzlich.

0:1 (0:1) unterlag der Club. Es war ein durchaus anständiger Auftritt, wie schon manches Mal in den vergangenen Wochen, aber das änderte nichts daran, dass es das 20. Bundesliga-Spiel in Serie ohne Sieg gab. Nürnberg ist weiterhin der Tabellenletzte der Liga, sieben Punkte beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz. Die Eintracht wiederum näherte sich in der Tabelle bis auf einen Punkt den Champions-League-Rängen. "Wir sind in einer guten Position und können jagen", sagte Sportvorstand Fredi Bobic. Die Frankfurter hatten sich in einer besonderen Situation befunden. Erst drei Tage zuvor war ihnen bei Inter Mailand ein überraschender 1:0-Erfolg und damit der Einzug ins Viertelfinale der Europa League geglückt. Nun ist es schon öfter vorgekommen, dass inmitten einer solchen Europa-Euphorie ein Liga-Duell gegen den Tabellenletzten nicht mit dem nötigen Ernst bestritten wird. Und für einen kurzen Moment sah so aus, als würde auch die Eintracht ein Opfer dieser Konstellation werden. Denn die ersten Minuten und die erste Chance des Spiels gehörten tatsächlich Nürnberg: Sebastian Kerk flankte in die Mitte, wo der Kapitän Hanno Behrens den Ball knapp übers Tor köpfelte (3.

). Aber nach etwa zehn Minuten entwickelte sich die Eintracht zur bestimmenden Elf. Goncalo Paciencia traf den Ball nicht richtig, Luka Jovic musste sich ärgern, dass Kerk seinen Kopfball kurz vor der Torlinie abwehrte, und vor allem Filip Kostic erzeugte viel Unordnung im Nürnberger Defensivverbund. Nach rund einer halben Stunde gelang Frankfurt die verdiente Führung: Kostic stahl sich im Rücken seines unaufmerksamen Gegenspielers Robert Bauer auf der linken Seite davon und legte den Ball vor für den Abwehrspieler Martin Hinteregger, der problemlos zum 1:0 einschieben konnte.

Der Club wiederum brachte kaum einen Entlastungsangriff zustande, und als er mal einen hatte, versuchte es Yuya Kubo viel zu verkünstelt, anstatt geradlinig zu Ende zu spielen. Dafür wäre im Gegenzug beinahe das 0:2 gefallen, aber Kostic traf nur an die Latte (36.), und Paciencias Nachsetzer landete zwar im Tor, wurde aber von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus wegen einer Abseitsposition nicht gegeben.

Nach der Pause lief es ähnlich weiter. Zunächst hatten die Nürnberger noch eine Chance - einen Schuss von Kubo knapp übers Tor (53.) -, aber dann war es an Frankfurt, mit Macht aufs 2:0 zu drängen. Doch mal ging ein Kopfball an die Latte (Paciencia) und mal warf sich beim Schussversuch ein Gegenspieler dazwischen (Jovic), mal fehlten ein paar Zentimeter (Danny Da Costa) und mal funkte der Video-Assistent dazwischen (Ante Rebic). So blieb es trotz vieler Chancen beim kargen 1:0.

Eintracht Frankfurt hatte Glück, das sich das nicht rächte. Denn die Nürnberger kamen durchaus zu Kontern, aber nie gelang es ihnen, einen richtig zu Ende zu spielen - und Behrens' Schuss (83.) parierte SGE-Torwart Kevin Trapp. Und Marek Mintal saß auch bis zum Schluss nur auf der Bank.