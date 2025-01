Doch dies könnte für den von Manchester City heiß umworbenen Marmoush zugleich das Ende am Main gewesen sein. Laut Medienberichten will City den Deal in den nächsten Tagen finalisieren – und eine Einigung soll nach ersten Gesprächen nicht mehr weit entfernt sein. Die Eintracht, heißt es, fordere weiter 80 Millionen Euro Ablöse für Marmoush. Ob der Angreifer am Freitagabend im Schlüsselspiel gegen Borussia Dortmund noch mal im Eintracht-Trikot aufläuft, ist offen: „Das werden wir sehen“, sagte Trainer Dino Toppmöller nach dem erst in den letzten 25 Minuten herausgeschossenen Sieg gegen Freiburg lapidar. „Es gibt Interesse eines Klubs, mehr gibt es nicht zu sagen“, sagte gebetsmühlenartig Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.