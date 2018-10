20. Oktober 2018, 10:58 Uhr Eintracht Frankfurt "Luka hat das Potenzial zur Weltklasse"

Frankfurts Luka Jovic glänzt beim 7:1 gegen Fortuna Düsseldorf mit fünf Treffern.

Der Erfolg zeigt, wie viele Optionen die Eintracht im Angriff hat.

Von Tobias Schächter, Frankfurt

Diesen Spielball trug Luka Jovic wie eine Trophäe von Interview zu Interview: Fest drückte er ihn mit der rechten Hand gegen seine Hüfte, so als wolle er den Ball nie wieder hergeben. Jovic hatte gerade das Spiel seines Lebens gemacht: Die Frankfurter Eintracht hatte 7:1 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen und der 20-jährige Serbe fünf Tore erzielt.

Noch nie ist das einem Spieler der Eintracht zuvor gelungen, nicht einmal Vereinslegenden wie Anthony Yeboah oder Jürgen Grabowski. Ein Tor fehlte noch und Jovic hätte den Bundesligarekord von Dieter Müller aus dem Jahr 1977 eingestellt, damals hatte Müller sechs Treffer beim 7:2 des 1. FC Köln gegen Werder Bremen erzielt.

Dieser Freitagabend wird Jovic wahrscheinlich ewig im Gedächtnis bleiben, fast 50 000 begeisterte Eintracht-Fans riefen seinen Namen. Den Spielball rettete er übrigens nicht als Erinnerungsstück für den eigenen Trophäenschrank; er werde ihn seinen Eltern überreichen, sagte Jovic.

Und Ante Rebic spielt nicht mal mit

Die Frankfurter Festspielwochen gehen also weiter, der Sieg gegen völlig überforderte Düsseldorfer war der vierte in Serie, 17 Tore hat die Eintracht in diesen rund 360 Minuten erzielt. Nach diesem erneuten Spektakel mit dem neuen Trainer Adi Hütter blickt der Klub hoffnungsvoll in die Zukunft. Ein Sieg gegen den zweiten Aufsteiger 1. FC Nürnberg am kommenden Wochenende würde die Ausgangsposition in der Liga weiter verbessern - und mit einem Erfolg am kommenden Donnerstag im Heimspiel gegen Apollon Limassol der Einzug in die Ko.-Runde schon so gut wie perfekt gemacht werden.

Vor vier, fünf Wochen herrschten nach einem 0:5 im Supercup gegen den FC Bayern, dem Pokal-Aus bei Regionalligist SSV Ulm und einer Serie von vier sieglosen Spielen in der Liga noch Zweifel, das solle man nicht vergessen, mahnte Trainer Hütter. Nun ist die Begeisterung angekommen in Frankfurt, und die Eintracht gehört zu jenen Vereinen, deren Fans eine Wucht entfachen können, wie an nicht vielen Standorten der Liga. Schön auf dem Boden zu bleiben sei angesagt, warnte Hütter indes. Aber er weiß auch, was für eine Offensivreihe er da trainiert.

Da ist der schlaksige Mittelstürmer Sebastien Haller. Er erzielte gegen Düsseldorf zwei Tore. Da ist Jovic mit seinen fünf Treffern. Da sind Mijat Gacinovic, der hinter den Angreifern wirbelte, und Filip Kostic auf dem linken Flügel. Und da ist der kroatische Vizeweltmeister Ante Rebic, er durfte wegen einer Sperre diesmal nicht mitspielen.

Vielleicht wäre es besser gewesen, Rebic hätte gespielt, dann wäre Jovic womöglich nicht in der Anfangsformation gestanden, scherzte Friedhelm Funkel hinterher. Dabei war dem Trainer der Fortuna ansonsten überhaupt nicht zum Scherzen zumute, die Rückkehr nach Frankfurt, wo er einst fünf Jahre die Eintracht trainiert hatte, hatte sich der 64-Jährige ganz anders vorgestellt.

Kollege Adi Hütter hingegen freute sich nicht nur über Jovics Leistung auf dem Platz. "Imponiert" habe ihm auch, dass der Mann des Tages hinterher so bescheiden aufgetreten sei und den Mannschaftserfolg in den Vordergrund gestellt habe. Bei der Eintracht wissen sie natürlich längst, was für ein Talent sie da im Sommer 2017 von Benfica Lissabon bis zum Ende dieser Saison ausgeliehen haben. Hütter, ein Mann, der nicht zu Übertreibungen neigt, sagte: "Ja, Luka hat das Potenzial zur Weltklasse."