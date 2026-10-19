Kaum ein Bundesligist hat seine prägenden Gesichter in den vergangenen Jahren so rasant ausgetauscht wie Eintracht Frankfurt . Spielerwechsel gehörten gewissermaßen zum Geschäftsmodell der Fußball -AG, nun allerdings ist auch der Hauptverantwortliche für die Fluktuation Geschichte: Am Sonntag hat die Eintracht ihren Sportvorstand Markus Krösche auf dessen eigenen Wunsch freigestellt. Der 46-Jährige galt mit seiner Transferpolitik zeitweise als der Erfolgsmanager des deutschen Profifußballs , doch sein Ruf hatte zuletzt gelitten.

Insofern kommt nur der Zeitpunkt der Trennung überraschend, die nach einer Aufsichtsratssitzung am Sonntag vermeldet wurde. Präsident Mathias Beck als Chef des Kontrollgremiums unternahm gar nicht mehr den Versuch, den amtsmüden Krösche umzustimmen, der selbst für enge Mitarbeiter zuletzt fahrig und schwer greifbar gewirkt haben soll. „Nach über fünf sehr erfolgreichen, aber auch sehr fordernden Jahren bei diesem großartigen Klub habe ich seit einiger Zeit das Gefühl entwickelt, dass ich eine Veränderung brauche – und der Eintracht womöglich ein neuer Impuls auch helfen könnte“, teilte Krösche mit. Ihm sei „die notwendige Durchschlagskraft für eine solch anspruchsvolle Aufgabe abhanden“ gekommen. Letztlich war seine Erfolgsgeschichte unter dem Adlerdach auserzählt.

Markus Krösche im Interview : „Dann wird auch mal gefeilscht“ Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche erklärt, wie er Spitzenfußballer teuer verkauft, was ein Schlaf-Experte mit der Entwicklung des Bundesligaklubs zu tun hat – und wie er damit umgeht, als zukünftiger Manager des FC Bayern zu gelten. SZ Plus Interview von Sebastian Fischer und Philipp Selldorf ...

Daher dachte Krösche selbst über einen Abflug nach. Bereits im Sommer wollte ihn die AC Mailand mit einem exorbitanten Gehalt – die Rede war von 40 Millionen Euro für vier Jahre – ködern. Er zögerte lange, was der Eintracht missfiel. Nun allerdings könnte es schnell über die Alpen in die Serie A gehen. Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, will Milans Klubbesitzer Gerry Cardinale den gebürtigen Hannoveraner sofort zum „Head of Football“ machen. Die Eintracht hat deswegen den bis 2028 laufenden Vertrag nicht aufgelöst, sondern führt ihn zu geringeren Konditionen weiter, um eine Ablöse einzustreichen. Die Einigung mit Milan könnte noch in diesen Tagen erfolgen.

Der Spanier Albert Riera als Nachfolger des loyalen Trainers Dino Toppmöller erwies sich als kolossaler Fehlgriff

Die Entfremdung zwischen Krösche und Frankfurt ist das Resultat eines längeren Prozesses. Beide Seiten wussten längst, dass von einer Zusammenarbeit niemand mehr profitiert. Gewaltige Irritationen löste im Sommer ein Immobiliengeschäft in Kroatien mit der Ehefrau des Spielerberaters Andy Bara aus, was Krösche nie schlüssig erklären konnte. Dazu gesellten sich Verzögerungen bei der unausweichlichen Korrektur des aufgeblähten und überteuerten Kaders. Erst mit den Verkäufen von Hugo Larsson (FC Fulham) und Jean-Mattéo Bahoya (Leeds United) rettete Krösche am Deadline Day die Transferbilanz – und letztlich seinen Job.

Der Burgfrieden hielt nicht lange. Präsident Beck formulierte vor der Mitgliederversammlung am Montagabend warme Worte, um die vorzeitige Trennung nicht nach kaltem Kalkül aussehen zu lassen. Der 2021 geholte Krösche habe die letzten Jahre entscheidend geprägt: „Der Gewinn der Europa League, die Teilnahmen an der Champions League und die Weiterentwicklung unserer Mannschaft stehen beispielhaft für diese außergewöhnliche Zeit.“ Tatsächlich half der ekstatisch gefeierte Europapokalsieg 2022 als Wachstumstreiber, wobei die meisten Helden von Sevilla noch Krösches Vorgänger Fredi Bobic verpflichtet hatte.

Eintracht Frankfurt : Der Sportchef Krösche darf bleiben – vorerst Einst gefeiert, nun umstritten: Der Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche erhält nach einer turbulenten Transferperiode die Rückendeckung seiner Vorgesetzten. Dennoch scheint die Trennung nur aufgeschoben zu sein. Von Frank Hellmann ...

Anschließend entwickelte Krösche ein Näschen für Topstürmer, die in Frankfurt aufblühten. Die Verkäufe von Randal Kolo Muani für 95 Millionen zu Paris Saint-Germain, von Omar Marmoush für 75 Millionen Euro zu Manchester City und von Hugo Ekitiké für 95 Millionen Euro nach Liverpool spülten enorme Summen in die Eintracht-Kasse. Im Gegenzug stiegen auch Beraterhonorare und Gehälter rasant an. Und: Mit 545 Mitarbeitern im Proficamp beschäftigt die Eintracht nach Bayern und Dortmund den drittgrößten Verwaltungsapparat aller Bundesligisten.

Letztlich tappte Krösche in die typische Champions-League-Falle: Als der Klub Anfang des Jahres bei Qarabag Agdam blamabel aus der Königsklasse ausschied, stand bereits fest, dass an allen Ecken und Enden gespart werden muss. Aber nicht nur wirtschaftlich sah es mau aus: Auch sportlich lief vieles schief, zumal sich nach der Trennung vom loyalen Trainer Dino Toppmöller der eigenwillige Spanier Albert Riera als kolossales Missverständnis entpuppte. Ein Fehlgriff, der Markus Krösche viel Kredit kostete. So etwas wollen die Frankfurt-Bosse nie wieder erleben.

Der Vorstandsvorsitzende Axel Hellmann übernimmt vorläufig Krösches Aufgaben

Bezeichnend, dass nun der ohnehin mächtige Vorstand Axel Hellmann vom Sprecher zum Vorsitzenden des Vorstands aufsteigt und interimsmäßig die Aufgaben des Sportvorstandes übernimmt. Dabei hatte der Jurist stets betont, sich aus sportlichen Fragen herauszuhalten. Doch der 55-Jährige hält nun als CEO auch diese Zügel in der Hand. Dass mittelfristig ein anderer das Sportressort leiten wird, ist aber ausgemachte Sache. Handlungsbedarf herrscht etwa auf beiden Außenverteidigerpositionen – rechts Elias Baum und Nnamdi Collins, links Keita Kosugi können den Eindruck der Überforderung nicht kaschieren.

Die Lehrstunde nach der Länderspielpause bei RB Leipzig (0:6) hat gezeigt, wie schwer es wird, mit dem aktuellen Aufgebot die Tür nach Europa wieder aufzustoßen. Trainer Adi Hütter hat bereits zur unpopulären Maßnahme gegriffen, seinen Kapitän Robin Koch auszuwechseln und anzuzählen, um den Großverdiener aus der Lethargie zu wecken, was immerhin zuletzt im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (1:0) gelang. Die Standfestigkeit von Koch und Co. steht am Samstagabend bei Borussia Dortmund erneut auf dem Prüfstand. Bei einem Verein übrigens, der in der Vergangenheit mehrmals vergeblich bei Markus Krösche angeklopft haben soll.