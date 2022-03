Dünn gegen robust: Jesper Lindström (rechts, im Zweikampf mit Niklas Süle vom FC Bayern) schob zuletzt Zusatzschichten im Kraftraum, "um mehr Muskeln aufzubauen, damit ich in den Zweikämpfen nicht so leicht weggedrückt werden kann".

Von Frank Hellmann, Frankfurt

Es sind Auswärtstrips wie diese, die den Anhängern von Eintracht Frankfurt bei Europapokalspielen so viel Vergnügen bereiten. Tatsächlich gibt es deutlich unattraktivere Reiseziele als Sevilla, wo Baukunst, Gastfreundschaft und kulinarische Köstlichkeiten schon Heerscharen von Touristen beeindruckt haben. So sollen sich bis zu 5000 hessische Anhänger in die andalusische Hauptstadt aufmachen, wo Real Betis und der in herzlicher Abneigung verbundene Lokalrivale FC Sevilla im Achtelfinale der Europa League mitspielen. Deshalb steigt das Hinspiel von Betis Sevilla gegen Eintracht Frankfurt bereits an diesem Mittwoch (18.45 Uhr).

Geplant ist angesichts der frühlingshaften Temperaturen ein größerer Fanmarsch vom Königspalast Alcázar de Sevilla zum mehr als 60 000 Zuschauer fassenden Estadio Benito Villamarín. Es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, dass im Ramón Sánchez-Pizjuán des Stadtrivalen FC Sevilla - auf den Trophäengewinn in der Europa League spezialisiert - am 18. Mai das Finale steigt. "Ein sportliches Erfolgserlebnis würde den Sommergefühlen im März die Krone aufsetzen", heißt es in der Reiseempfehlung des Bundesligisten an seine Anhängerschaft.

Hoffnungsträger der hessischen Entourage ist aktuell einer, der aus einer kühleren Ecke Europas stammt: Jesper Lindström, in Taastrup zwischen Roskilde und Kopenhagen aufgewachsen und später bei Bröndby Kopenhagen im Speckgürtel der dänischen Hauptstadt zu einem begehrten Offensivspieler ausgebildet.

Es war für den neuen Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche nicht ganz einfach, sich vergangenen Sommer für rund 6,5 Millionen Euro die Dienste dieses schmalbrüstigen Hoffnungsträger zu sichern, der mit Vorliebe die Halbräume als hängende Spitze bespielt. Doch die Investition scheint sich auszuzahlen: Keiner hat bei der Eintracht in den vergangenen Monaten solch eine Entwicklung genommen wie der 22-Jährige, der vertraglich bis 2026 gebunden ist.

Hinter Filip Kostic ist Lindström Eintrachts bester Scorer - obwohl er noch nicht einmal besonders effektiv ist

Trainer Oliver Glasner schwärmt häufiger von den "super Laufwegen und tollen Aktionen" des aufgeweckten Jungspunds, der allerdings ein bisschen Anlaufzeit brauchte. Anfangs ging der Skandinavier recht unbedarft in die Zweikämpfe, erlaubte sich viele Ballverluste - und schoss oft gnadenlos neben das Tor. Erst sein Premierentreffer am 21. November beim SC Freiburg (2:0) löste die Blockaden, im Dezember kürte ihn die Liga zum "Rookie des Monats", weil er eine tolle Technik mit viel Tempo kombiniert hatte.

Vergangenes Wochenende beim Auswärtssieg in Berlin (4:1) gelang Lindström sein fünftes Bundesligator, seine wettbewerbsübergreifend zehn Scorerpunkte übertrifft nur Dampfmacher Filip Kostic - obgleich der flinke Lindström in Sachen Effektivität sicherlich die meiste Luft nach oben hat. Es zahlt sich dennoch aus, dass Glasner über die teils eklatante Abschlussschwäche hinwegsah. Im persönlichen Gespräch sagte der Österreicher dem Dänen: "Denk mal drei, vier Monate zurück, da wärst Du froh gewesen, wenn Du solche Torchancen gehabt hättest."

Lindström erklärte zuletzt in der Frankfurter Rundschau: "Am Anfang war für mich alles neu. Ein anderes Land, eine andere Liga, ein anderes Umfeld, ein neuer Trainer, ein neuer Sportvorstand. Da ist viel auf mich eingeprasselt." In dieser Phase habe er fast täglich mit seinem Mentaltrainer aus seiner Heimat gesprochen. "Wir arbeiten seit zwei, drei Jahren zusammen. Er tut mir gut, hilft mir sehr. Im Fußball macht das Mentale mindestens 50 Prozent aus." Zusätzlich schob das 66-Kilo-Leichtgewicht Schichten im Kraftraum, stemmte Gewichte, "um mehr Muskeln aufzubauen, damit ich in den Zweikämpfen nicht so leicht weggedrückt werden kann". Eine Ernährungsumstellung half ebenfalls, sich mehr Standfestigkeit anzueignen.

Die wird es insbesondere am Mittwoch brauchen, denn die Grün-Weißen, die Béticos aus dem Arbeiterviertel im Süden Sevillas, sind eine der positiven Überraschungen der spanischen Liga. Unter Trainer Manuel Pellegrini zeigt die Formkurve kontinuierlich nach oben. Ein Umstand, den bei der im Mittelmaß gefangenen Eintracht nicht so viele für sich reklamieren können. Abgesehen von Jesper Lindström.