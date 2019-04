1. April 2019, 18:48 Uhr Eintracht Frankfurt Gruß an die alten Kollegen

Dass Eintracht Frankfurt auf einem Champions-League-Platz liegt, hat viel mit der Transferpolitik von Manager Bobic zu tun. Filip Kostic beweist mit zwei Toren gegen Stuttgart, dass er zu den Volltreffern zählt.

Von Johannes Aumüller , Frankfurt

Fünf Jahre ist es her, dass Fredi Bobic zum ersten Mal Filip Kostic verpflichtete. Bobic war damals noch Sportvorstand beim VfB Stuttgart, Kostic war ein 21 Jahre altes Talent beim FC Groningen und europaweit durchaus begehrt, aber für eine Ablöse von zirka 6,5 Millionen Euro kam er dann doch nach Schwaben. Zwei Jahre blieb Kostic dort, schlecht war es nicht, was er bot, auch wenn das manch einer in Stuttgart aufgrund der Gram über das Abstiegsjahr 2016 heute nicht mehr ganz so sieht.

Neun Monate ist es jedenfalls her, dass Fredi Bobic zum zweiten Mal Filip Kostic verpflichtete. Da war Bobic schon Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt und Kostic ein Mann, der beim abgestiegenen Hamburger SV ein paar gruselige Monate und heftigen internen Streit hinter sich hatte. Für eine Leihgebühr von 1,2 Millionen Euro kam er nach Hessen, Bobic kannte nicht nur Kostic bestens, sondern auch dessen (Mit-)Berater Fali Ramadani, an den inzwischen eine Handvoll Frankfurter gebunden ist. Das, was Kostic, 26, seitdem bei der Eintracht bietet, ist nicht nur nicht schlecht, sondern ziemlich herausragend.

Schon seit Monaten gehört der Serbe zu den besten Frankfurtern, beim 3:0 (1:0) gegen seinen früheren Klub Stuttgart am Sonntagabend dokumentierte er dies noch einmal. Er schoss das 1:0 in der 45. Minute, ebenso das 2:0 in der 65. Minute, und als er kurz vor dem Abpfiff zur Auswechslung vom Platz schritt, da setzte ein auffallend lauter Applaus ein. Sein Trainer Adi Hütter sah nach dem Spiel aber Anlass für eine antizyklische Einlassung: "Bis zum 1:0 hat er mir heute nicht gut gefallen, da habe ich nicht viel von ihm gesehen."

Vierter sind die Frankfurter nun in der Bundesliga-Tabelle, sie stehen also auf einem Champions-League-Platz, und Trainer Hütter erlaubte ausdrücklich "weitere Träumereien". Als maßgeblicher Faktor für die erfolgreiche Frankfurter Runde gilt die Einkaufspolitik, wobei zur Wahrheit gehört, dass Bobic dies auch geschickt angeht: Er holt einfach so viele Spieler, dass es kaum auffällt, wenn sich mancher Transfer als Irrtum herausstellt und der Spieler den Verein nach ein paar Monaten wieder verlässt (Allan Souza, Nicolai Müller, Francisco Geraldes). Zugleich steigt damit die Wahrscheinlichkeit, unter den Zugängen auch ein paar Volltreffer zu finden. Zwei Winter-Transfers gehören dazu, der Abwehrmann Martin Hinteregger und der Mittelfeldspieler Sebastian Rode, aber eben auch Filip Kostic, der zu Stuttgarter und Hamburger Zeiten vor allem in der Offensive zum Einsatz kam, aber in Frankfurt meist die linke Außenbahn besetzt.

Im Sommer dürfte Bobic Kostic ein drittes Mal verpflichten

"Ja", sagte er nach dem Spiel, das sei gerade die beste Phase seiner Karriere. Kostic ist nicht gerade ein großer Redner. Es laufe gerade einfach, der Trainer habe die Mannschaft gut aufgestellt. Und übrigens, in Stuttgart habe er eine sehr gute Zeit gehabt, und der VfB habe es verdient, in der Bundesliga zu bleiben.

Das war zwar ein netter Gruß, zumal die letzten Äußerungen Kostic' in Richtung Schwabenland eher Anlass für ein bisschen atmosphärischen Ärger gegeben hatten. Aber es ist die Frage, wie realistisch dieser Wunsch ist. Am Sonntagabend in Frankfurt war zwar die eine Erkenntnis, dass die Stuttgarter in der ersten Hälfte sehr gut mithielten mit dem Gastgeber. Aber die andere Erkenntnis war, dass nach dem 0:1 nicht mehr viel Gegenwehr kam. Der Rückstand auf den 15. Platz ist gewachsen, fünf Punkte beträgt er jetzt. Zudem muss der VfB in dieser Phase auch noch für mehrere Wochen zwei Ausfälle verkraften: den von Kapitän Christian Gentner (Muskelfaserriss in der rechten Wade) und von Mittelfeldspieler Gonzalo Castro (Bündelriss in den Adduktoren).

Manch einer im VfB-Dress geht insgeheim schon davon aus, dass es am Ende nur noch darum gehen könne, den Relegationsplatz 16 zu sichern. Der Trainer Markus Weinzierl will da noch nicht mitgehen. "Mein Ziel ist Platz 15. Es ist noch alles möglich", sagt er. Diese Hoffnung speist sich nicht nur durch den Auftritt in Hälfte eins, sondern auch durch den Blick aufs Restprogramm, das dem VfB noch Spiele gegen die Abstiegskonkurrenten Nürnberg (zu Hause am nächsten Wochenende), Augsburg und Schalke zuweist. Aber dafür müssen sie torgefährlicher auftreten als in Frankfurt, wo Marc-Oliver Kempfs Kopfball an die Latte (6.) die beste Chance war. Einer wie Kostic wäre jetzt nicht schlecht, aber den mussten sie halt vor zwei Jahren nach dem Abstieg ziehen lassen.

Die Frankfurter hingegen werden wohl weiter ihre Freude an ihm haben. Und im Sommer dürfte Bobic ihn ein drittes Mal verpflichten. Denn an das aktuelle Leihgeschäft mit dem HSV ist eine Kaufoption angehängt, die Frankfurt nach der Saison ziehen kann. Angeblich beträgt die Ablöse nur zirka 6,5 Millionen, obwohl der Marktwert nach den Auftritten in dieser Saison deutlich höher liegt. Der dritte Kostic-Transfer könnte sich am Ende als Bobics bester Kostic-Transfer erweisen.