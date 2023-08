Torjäger Randal Kolo Muani hat Dino Toppmöller ein gelungenes Bundesliga-Debüt als Cheftrainer von Eintracht Frankfurt beschert. Im Hessen-Derby gegen Aufsteiger Darmstadt 98 setzten sich die Frankfurter am Sonntagabend knapp mit 1:0 (1:0) durch. Der französische Nationalstürmer Kolo Muani erzielte vor 55 000 Zuschauern in der 40.Minute das Siegtor - ungeachtet aller Spekulationen über einen möglichen Wechsel in seine Heimat zu Paris Saint-Germain.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hatte vor dem Anpfiff bestätigt, dass inzwischen ein erstes offizielles Kaufangebot für Kolo Muani in Frankfurt eingetroffen sei - ohne den betreffenden Klub zu nennen. Zugleich bekräftigte Krösche erneut, dass es "nicht das Ziel" sei, den 24Jahre alten Topstürmer "zu verkaufen". Dem Vernehmen nach soll Paris Saint-Germain eine Offerte über 70 Millionen Euro Ablöse eingereicht haben - ein Betrag, den die Eintracht klar als zu niedrig einstuft. Kolportiert wird, dass mindestens 100 Millionen Euro für Kolo Muani gefordert werden.

Wie wertvoll Kolo Muani für die Frankfurter ist, zeigte er kurz vor der Pause, als er nach einem Querpass von Philipp Max beim 1:0 zur Stelle war, von den Gästen sträflich unbewacht. Darmstadt spielte bei seiner Rückkehr in die erste Liga nach fast sieben Jahren in der ersten Halbzeit noch mit viel Respekt, aber nicht wie der Absteiger Nummer eins, den viele Experten im Team von Trainer Torsten Lieberknecht sehen. In der zweiten Hälfte hatten die Darmstädter dann sogar drei Großchancen in kurzer Folge, um das Spiel zu drehen.

Nach guten Taten von Torwart Kevin Trapp hatten die Frankfurter in der 65.Minute am meisten Glück, als Darmstadts Sturm-Rückkehrer Luca Pfeiffer per Kopf nur den Pfosten traf. Am Ende blieb es bei den ersten drei Punkte für die spielerisch überlegenen, in Halbzeit zwei aber unter Druck gestandenen Frankfurtern.