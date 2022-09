Peter Fischer bleibt Präsident von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Der 66-jährige Unternehmer wurde bei der Mitgliederversammlung des Stammvereins mit klarer Mehrheit wiedergewählt. Für Fischer, der seit dem Jahr 2000 Klubchef ist, gab es 420 Ja-Stimmen, bei 106 Nein-Stimmen und 99 Enthaltungen. Er geht damit in seine achte Amtszeit. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Vor der Wahl hatte der meinungsstarke und streitbare Präsident die Fan-Ausschreitungen beim Frankfurter Champions-League-Spiel in Marseille scharf verurteilt: "Das war wie Bürgerkrieg. Ich habe mir so etwas nie vorstellen können", sagte Fischer. Der eigene Fanblock sei mit Feuerwerkskörpern "beschossen" worden, aber "natürlich gab es auch von unserer Seite Fehlverhalten", so Fischer weiter.

Die Europäische Fußball-Union hat die Eintracht für die Vorfälle in Marseille mit 45 000 Euro Geldstrafe und zwei Fanausschluss-Strafen belegt. Die Aufarbeitung sei noch nicht vorbei, sagte Fischer: "Wir sind ein fannaher Klub und wollen das bleiben. Aber wir haben klare Richtlinien und wir wollen Champions League feiern ohne Strafen." Auch Vorstandssprecher Axel Hellmann rügte die Eskalationen: "Wir alle stehen in der Pflicht, damit der Profifußball nicht falsch abbiegt. Muss es erst den ersten Toten geben, damit es ein Umdenken gibt?", so Hellmann: "Wenn wir das nicht regeln, dann wird das für uns geregelt, und zwar von außen."