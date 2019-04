18. April 2019, 22:58 Uhr Europa League Furiose Frankfurter feiern die nächste Sensation

Eintracht Frankfurt gewinnt 2:0 im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Benfica Lissabon.

Damit sind die Frankfurter weiter und treffen in der nächsten Runde auf den FC Chelsea.

Das sind alle Ergebnisse des Viertelfinales in der Europa League.

Die Europatour geht weiter: Mit einem beeindruckenden Kraftakt hat Eintracht Frankfurt den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon besiegt und steht erstmals seit 39 Jahren in einem europäischen Halbfinale. Im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gewann der DFB-Pokalsieger im eigenen Stadion mit 2:0 (1:0) und machte damit das 2:4 aus dem Hinspiel wett.

Filip Kostic (36.) schoss Frankfurt in Führung - das Tor hätte wegen einer klaren Abseitsposition aber nicht zählen dürfen. Glück für die Eintracht: In der Europa League kommt der Videobeweis erst im Finale zum Einsatz. Im zweiten Durchgang hievte Sebastian Rode (67.) die SGE mit seinem Treffer dann ins Halbfinale, in dem es nun gegen den Londoner Topklub FC Chelsea geht, den bislang stärksten Gegner in dieser Saison. Die Eintracht ist nach dem Hamburger SV (2010) überhaupt erst das zweite deutsche Team, das im Halbfinale steht. Im UEFA-Cup, dem Vorgänger-Wettbewerb, war das den Hessen 1980 gelungen - danach holte Frankfurt sogar den Pott in die Bankenmetropole. Dieser Traum lebt nach einer aufopferungsvollen Leistung vor 48 000 Zuschauern weiter, am 2. Mai steht erneut in Frankfurt das Halbfinal-Hinspiel gegen die Blues an.

Frankfurt übersteht schwierige Phase

Die Eintracht, die als erstes deutsches Team alle sechs Gruppenspiele gewonnen und danach die deutlich höher eingeschätzten K.o.-Rundengegner Schachtjor Donezk und Inter Mailand aus dem Wettbewerb geworfen hatte, war gegen tiefstehende Gäste von Beginn an dominierend. Bis auf einen Flachschuss von Kostic (8.) sprang in der Anfangsphase allerdings kein aussichtsreicher Torabschluss heraus.

Der im Hinspiel mit drei Treffern überragende Joao Felix, von Eintracht-Trainer Adi Hütter als Portugals neues Jahrhunderttalent geadelt, zeigte immer wieder seine Qualitäten. Häufig war er nur durch Fouls zu stoppen - die Lissabon dann nutzte, um wertvolle Zeit verstreichen zu lassen.

Als die Qualität des Spiels und die Stimmung abnahmen, traf Mijat Gacinovic den Pfosten und Kostic per Abstauber zur Führung. Der angeblich von Real Madrid und dem FC Barcelona umworbene Luka Jovic (43.) hätte noch vor der Pause beinahe per Kopf erhöht. Der zweite Durchgang begann für den Bundesligisten mit einem Schreckmoment. Als Joao Felix nach einer Körpertäuschung frei in den Strafraum stürmte und den Ball scharf in die Mitte spielte, wurde der von Frankfurts Abwehrspieler Simon Falette (47.) knapp neben den Pfosten abgelenkt. Der frühere Frankfurter Haris Seferovic (52.) besaß während Lissabons bester Phase die nächste Chance zum Ausgleich.

Nach etwa einer Stunde entstand erstmals der Eindruck, dass es für Frankfurt eng werden könnte. Wohl auch wegen der kurz zuvor erspielten Chancen durch Gacinovic (57.) und Jovic (60.) nahm Hütter zunächst aber keine personellen Änderungen vor. Seine Geduld wurde mit dem Treffer von Rode belohnt.