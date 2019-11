Eintracht Frankfurt hat in der Europa League einen herben Dämpfer hinnehmen müssen und den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde verpasst. Fünf Tage nach der 5:1-Gala in der Bundesliga gegen Bayern München verlor die Mannschaft von Trainer Adi Hütter beim belgischen Spitzenteam Standard Lüttich unglücklich in der Nachspielzeit 1:2 (0:0) und muss nach der zweiten Niederlage im laufenden Wettbewerb das Vorrundenaus fürchten.

Zinho Vanheusden (56.) und Maxime Lestienne (90.+4) trafen zum Sieg für die Belgier. Filip Kostic (65.) gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich. Frankfurt ist in der Gruppe F nur noch Dritter hinter den punktgleichen Belgiern. Beide Teams haben sechs Zähler auf dem Konto, vorne liegt der FC Arsenal (10).

In Lüttich musste die Eintracht am Donnerstagabend ohne ihre lautstarken Fans auskommen. Die Uefa hatte den Halbfinalisten der vergangenen Saison wegen des wiederholten Fehlverhaltens seiner Anhänger bestraft. Bei insgesamt zwei Auswärtsspielen muss der Frankfurter Fanblock geschlossen bleiben.