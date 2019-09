Aus der letzten Stuhlreihe des Presseraumes ertönte eine brummige Stimme. Ihr Besitzer plärrte natürlich nicht unhöflich hinein, er war aufgerufen worden vom Moderator, und dann lieferte er auch die gewünschte Phrase. "Lebbe geht weider", sagte also Dragoslav Stepanovic, inzwischen 71 Jahre alt, aber selbstverständlich immer noch mit Schnauzer und Schalk ausgestattet, in Richtung des Österreichers Adi Hütter, seinem 16. Nachfolger im Traineramt von Eintracht Frankfurt.

Nun konnte das Vortragen des Lebbe-Zitates im Kontext dieses Abends natürlich maßlos übertrieben erscheinen. Das Original-Lebbe-Geht-Weider war nun mal nach einem dramatischen 34. Bundesliga-Spieltag anno 1992 entstanden, als Frankfurt den Meistertitel verspielte. Am Donnerstagabend war gerade mal das erste von sechs Europa-League-Gruppenspielen gegen den unbestritten besten Gruppengegner FC Arsenal mit 0:3 verloren gegangen und die Frankfurter hatten noch dazu eine gute Leistung gezeigt. Aber erstens ist das Zitat längst der inflationären Benutzung ausgesetzt, und zweitens war der Abend auf gewisse Weise vielleicht doch mehr als ein bloßes 0:3 im ersten Gruppenspiel.

Ein einziges europäisches Märchen war das

Europa war nun mal das Thema, das Frankfurt durch die Vorsaison getragen hatte. Sechs Siege in sechs Gruppenspielen, danach Triumphe gegen Donezk, Lissabon, Mailand, der K.o. erst im Elfmeterschießen des Halbfinales gegen den FC Chelsea - ein einziges europäisches Märchen war das. Eine Niederlage in einem Europapokal-Heimspiel hatte es gefühlt seit Stepanovic' Tagen nicht mehr gegeben (faktisch in den 16 Heimspielen seit einem 1:2 gegen Palermo 2006 nicht). Die Fans feierten am Donnerstagabend draußen auch unverdrossen weiter, als habe es die nächste schöne europäische Nacht gegeben. Aber drinnen musste sich Trainer Hütter schon fragen lassen, ob seine Mannschaft nun wieder in der Realität angelangt sei.

"Enttäuscht sind wir alle, das bin ich natürlich auch, wenn ich das Ergebnis mit den nackten Zahlen sehe", sagte der Österreicher. Aber die Leistung sei doch ansprechend gewesen. Und er glaube, dass "die Erwartungshaltung riesengroß geworden ist aufgrund der letzten Saison".

Dabei waren die Frankfurter etwas mehr als eine Stunde durchaus ebenbürtig mit dem - allerdings nicht in Bestbesetzung angetretenen - FC Arsenal. Viele Torchancen gab es, der Rückstand nach 38 Minuten war unglücklich, weil abgefälscht, und die beiden Tore in der Schlussphase fielen, als die Frankfurter nach Dominik Kohrs gelb-roter Karte in Unterzahl agieren mussten.

"Wir werden hart daran arbeiten, dass die Jungs bald treffen"

Aber in die berechtigten Verweise auf ein gutes Spiel mischten sich eben auch ein paar grundlegende skeptische Eindrücke, die sich auch mit denen aus den bisherigen Bundesliga-Spielen deckten. Dass ihr Parade-Sturm des Vorjahres um Luka Jovic (Real Madrid), Sebastien Haller (West Ham United) und Ante Rebic (AC Mailand) komplett verkauft worden ist und statt ihrer jetzt André Silva und Bas Dost in vorderster Front agieren, macht sich schon kräftig bemerkbar. Es solle jetzt keine Ausrede sein, sagte Hütter, aber man müsse halt ein paar Spieler ersetzen. "Wir müssen den Neuen auch die dementsprechende Zeit geben, dass sie sich entwickeln können. Und wir werden hart daran arbeiten, dass die Jungs bald treffen."

In der Abwehr wiederum tritt Kapitän David Abraham nicht so souverän auf wie im Vorjahr und in der Mittelfeld-Zentrale ist Zugang Djibril Sow recht fehleranfällig. Gegen Arsenal leistete er sich in der ersten Hälfte gleich zwei Patzer, die beinahe zu Gegentoren führten, und es war durchaus bemerkenswert, dass Hütter sich gegen eine Auswechslung entschied - und sich Sow nach dem Seitenwechsel auch steigerte. "Wir müssen allgemein aufpassen bei den jungen Spielern", sagte Hütter nur. Aber es kann durchaus sein, dass er für das nächste schwere Liga-Spiel gegen Dortmund (Sonntag, 18 Uhr) sein Zentrum etwas umbaut.