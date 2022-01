Einer der größten Spieler in der Vereinsgeschichte des Hamburger SV ist am Sonntag gestorben. Jochenfritz "Jochen" Meinke, einst Außenläufer beim Traditionsklub und Kapitän der 1960er-Meistermannschaft, wurde 91 Jahre alt und hinterlässt eine trauernde Fußballgemeinde in der Hansestadt. Der HSV würdigte Meinke in einem Nachruf als "herausragenden Fußballer und Charaktertyp ohne Star-Allüren", der "bodenständig, bescheiden und zuverlässig" gewesen sei. Für seinen früheren Teamkollegen Uwe Seeler war er ein "Vorbild", wie die HSV-Vereinslegende dem Hamburger Abendblatt sagte. Meinke bestritt 400 Pflichtspiele für die Hamburger und wurde 13 Mal norddeutscher Meister (1950-53, 1955-63), fünfmal norddeutscher Pokalsieger (1953, 1956, 1957, 1959, 1960) sowie einmal DFB-Pokalsieger (1963). Als sein größer Erfolg gilt der Gewinn der gesamtdeutschen Meisterschaft im Jahr 1960 - an der Seite von Seeler, der Meinke bis zuletzt mit einem ehrfurchtsvollen "Moin, Kapitän" grüßte.