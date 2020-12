Köln und Wolfsburg wissen nicht so recht, was sie vom 2:2 in einem intensiven Match halten sollen. Der FC zeigt sich weiter formverbessert, und stellt dennoch zwei Minusrekorde auf.

Von Milan Pavlovic, Köln

Wie betrüblich Fußball ohne Fans ist, wird oft beklagt. Was das aber im Detail bedeuten kann, war am Samstag in Köln zu erleben. Scheinbar nebensächliche Kleinigkeiten, die das Herz höher schlagen lassen, drohen ohne Augenzeugen verloren zu gehen, wenn die Szenen ohne Auswirkungen auf den Spielausgang bleiben (und deshalb in keiner Zusammenfassung gezeigt werden) und somit die Mundpropaganda ausfällt. Der Kölner Jan Thielmann vollführte während des Spiels gegen Wolfsburg ein Kabinettstückchen, das Diego Maradona gefallen hätte: Der Stürmer stoppte im vollen Lauf einen 50-Meter-Abschlag seines Torwarts Timo Horn fast beiläufig aus der Luft, als hätte er Pattex an seinen Schuhen. Spätestens als dem Teenager dies unter Druck ein zweites Mal gelang, spürte man, was fehlte: die Reaktion eines elektrisierten Publikums, die vermutlich eine Wechselstromwirkung nach sich gezogen hätte.

Total nebensächlich waren die Momente übrigens nicht, weil Thielmann eine der prägenden Figuren beim intensiven Kölner 2:2 (2:1) gegen den VfL Wolfsburg war und mit jeder Aktion an Selbstvertrauen gewann: Er erzielte seinen ersten Bundesligatreffer auf den Tag genau im gleichen Alter wie einst im Dezember 2003 die Klub-Legende Lukas Podolski. 18 Jahre, sechs Monate und neun Tage war Thielmann alt bei "seinem bisher besten Spiel", wie Markus Gisdol zu Recht lobte. Und dann fuhr der FC-Trainer mit einer kleinen Lob-Arie fort: "Wenn es heute zehn Sachen zu tragen gibt nach dem Training oder nach dem Spiel, dann ist Jan der erste, der die zehn Sachen alleine runtertragen will. Er ist so fleißig, auch nach dem Training, wie er mit seinem Körper umgeht. Man darf nicht vergessen, er macht momentan auch noch Abitur nebenher, deshalb ist seine Leistung und Entwicklung nicht hoch genug zu bewerten. Ich freue mich, dass ich mit Jungs arbeiten kann, die so einen klaren Kopf haben."

Erst recht, wenn sie obendrein in bester Torjägermanier treffen, wie Thielmann beim zwischenzeitlichen 1:0: Ohne Kabinettstückchen schloss er eine komplizierte Situation ganz pragmatisch ab, ohne großes Tempo, aber genau mit dem richtigen Dreh, womit der Ball neben den entfernten Pfosten ins Tor kullerte. Nach ähnlichem Angriffsmuster, aber diesmal mit einem strammen Rechtsschuss, gelang Geburtstagskind Ondrej Duda, 26, das 2:1. Der FC zeigte sich wie schon beim 2:1-Sieg in Dortmund weiter verbessert - aber die Führung konnten die Kölner nicht halten, dafür begehen sie immer noch zu viele Fehler. Und so stellten sie zwei Negativrekorde auf: Zum ersten Mal in ihren fast 49 Jahren Bundesliga haben sie elf Heimspiele in Serie nicht gewonnen. Und erstmals kassierten sie in 21 Spielen hintereinander mindestens ein Gegentor. Der Kampf gegen den Abstieg geht also weiter.

Wolfsburg hadert über zwei verlorene Punkte

Beim Gegner herrschte Uneinigkeit über den Wert dieses Remis. Maximilian Arnold sagte, das Gesicht ein einziges Fragezeichen: "Zweimal hier zurückzukommen, ist nicht so einfach. Köln war nach dem Spiel in Dortmund sehr präsent, sehr aggressiv, da muss man erstmal bestehen." Torjäger Wout Weghorst hingegen dampfte nach dem Abpfiff nicht nur ob der Kälte in Köln, sondern auch wegen des Ärgers, der ihn aufwühlte: "Wenn wir ein echtes Topteam sein wollen", grummelte der wandschrankgroße Stoßstürmer des VfL Wolfsburg, dem das 2:2 gelang, "dann müssen wir Spiele wie dieses gewinnen."

Diese Äußerung signalisiert die veränderte Weltsicht beim Werksteam: Man sieht sich auf Tuchfühlung zu den Großen der Bundesliga und ärgert sich deshalb umso mehr, wenn man dem eigenen Anspruch nicht vollends gerecht wird. "Wir wissen noch nicht so recht, was wir mit diesem Punkt anfangen sollen", sagte Trainer Oliver Glasner. Einerseits war man stolz, auch im zehnten Saisonspiel ungeschlagen geblieben zu sein; andererseits sahen die Gäste auch die verpasste Gelegenheit, Größen wie Dortmund zu überflügeln und auf Platz drei vorzurücken.

Was auffiel: Wolfsburg antwortete auf die Rückstände mit der Gelassenheit eines Teams, das vergessen hat, was Niederlagen sind. In der Liga blieben die Niedersachsen zuletzt im Juni ohne Beute; der einzige Rückschlag in dieser Saison war das 1:2 in der Europa-League-Qualifikation in Athen - und das gehört zu jener Sorte Niederlagen, die man wegstecken kann, weil sie auf lange Sicht ihr Gutes haben. Denn statt nun donnerstags ständig durch Europa düsen zu müssen, bleibt Wolfsburg schön daheim. Und im Lauf dieser brutal eng getakteten Saison dürfte das von Vorteil sein, da die Werkself im Gegensatz zu den anderen vier Top-Teams der Liga einige Ruhepausen genießen kann.