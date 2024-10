Am Ende konnte Nördlingen auch der Osnabrücker Reservebank nichts mehr entgegensetzen. Bei den GiroLive Panthers Osnabrück durften sich am Sonntag – im vierten Viertel und bei einem Vorsprung von mehr als 30 Punkten – längst die jungen Spielerinnen beweisen, für die Eigner Angels stand weiterhin fast die gesamte Starterriege auf dem Spielfeld. Doch auch die erfahreneren Spielerinnen konnten den Rückstand nicht mehr verkürzen. Würfe gingen daneben, Pässe ins Nirgendwo, in der Verteidigung ließ Nördlingen den Besuch aus dem Norden immer wieder fast ungestört zum Korb ziehen.

Mit einem Endstand von 49:86 könne er der Begegnung nicht wirklich viel Positives abgewinnen, sagt Martin Fürleger, der Sportliche Leiter, am Telefon. „Es hat uns an Größe gefehlt, an Körperlichkeit, an Erfahrung und vielleicht auch an der richtigen Einstellung.“ Die Nördlingerinnen schafften es kaum, die Osnabrücker Center-Spielerin Briana Rollerson in Schach zu halten, die sich unter dem Korb immer wieder durchsetzte und auf 20 Punkte kam. Fehlende Offensiv-Rebounds führten zu zweiten, dritten und vierten Chancen für Osnabrück, dazu kam eine Trefferquote von nur 34 Prozent bei den Angels. „Zwei Mal in Folge so hoch zu Hause zu verlieren, das ist schon ärgerlich, auch für die Fans“, sagt Fürleger. Zuletzt musste sich Nördlingen auf heimischem Parkett dem Tabellenzweiten Keltern mit 52:86 geschlagengeben.

Glaubt man Fürleger, so sind es vor allem zwei Probleme, mit denen Nördlingen derzeit kämpft. Es fehlt die große Center-Spielerin, die mittlerweile in fast allen Bundesligateams wieder im Einsatz ist, nachdem der Trend zeitweise zu zwei vielseitigen Vierern – also etwas kleineren, wendigeren Spielerinnen – auf diesen Positionen gegangen war. Und auch die Nördlinger Taktik, die gegnerischen Center-Spielerinnen über eine starke Defense auszuschalten, greift noch nicht. Einen trainingsfreien Tag hätten die Spielerinnen jetzt bekommen. Sie sollen den Kopf frei kriegen. „Danach werden wir uns aus dem Negativ-Strudel herauskämpfen.“

Für Nördlingen war es ohnehin kein leichter Start in die 17. Erstligasaison. Möglich wurde er, trotz sportlicher Erfolge, nur aufgrund einer groß angelegten Spendenaktion, so heftig war der finanzielle Druck durch die neuen Auflagen gewesen. Dann entschwand Trainer Matiss Rozlapa überraschend in Richtung Saarlouis Royals, wo er sich größere sportliche Chancen versprach. Die lettische Aufbauspielerin Enija Viksne verletzte sich im Sommer bei der lettischen Nationalmannschaft an der Schulter und ist – anders als WNBA-Spielerin Satou Sabally, der im Februar bei den DBB-Frauen Ähnliches widerfuhr – noch nicht wiederhergestellt. Wie lange Viksne aussetzen muss, ist unklar. Dazu kamen Weggänge von Spielerinnen, in die man große Hoffnungen gesetzt hatte; ein Vertrag mit einer Center-Spielerin aus den USA platzte in letzter Minute. Man habe mit der Forward-Spielerin Chante Stonewall zwar einen guten und vielseitigen Ersatz gefunden, erzählt Fürleger, sie bringe mit 1,85 Meter aber eben nicht ganz die erforderliche Größe für eine Center-Spielerin mit.

Ein weiterer Last-Minute-Zugang ist die Aufbauspielerin Laura Schinkel, die aus Halle nach Nördlingen gewechselt ist. Schinkel bringt Struktur ins Spiel, ihre Defense am Ball ist eine Stärke, sie gerät aber auch immer wieder in Foulschwierigkeiten – im Spiel gegen Osnabrück kassierte sie ihr drittes schon vor der Halbzeit. Sieben der insgesamt zehn Spielerinnen sind neu, dazu kommt ein Trainer, der sein Team erst kennenlernen muss – kein Wunder, dass das Zusammenspiel noch ruckelt.

„Ohne die Auflagen hätten wir deutlich mehr in den Kader investieren können“, sagt der Sportliche Leiter

Insgesamt, so Fürleger, habe er den Spielerinnen-Etat in diesem Jahr deutlich zurückfahren müssen. Zu kostenintensiv sind die neuen Auflagen der DBBL, allen voran die zwei hauptamtlichen Posten, die der Verein in der Verwaltung und im Nachwuchsbereich schaffen musste. Fürlegers Etat beläuft sich weiterhin auf rund 300 000 Euro für die Bundesligasaison. Damit befindet er sich im unteren Drittel der Liga. „Ohne die Auflagen hätten wir deutlich mehr in den Kader investieren können, aber wir nehmen die Dinge so an und machen das Beste draus“, sagt Fürleger.

Die Auflagen – zu denen LED-Werbebanner, Werbeflächen auf dem Spielfeld, Social-Media-Content und Investitionen in eine bessere Live-Übertragung zählen – hält er für sinnvoll. Im nächsten Jahr müsse man sich um einen neuen Hallenboden kümmern, auch der Ausbau des Kaders stünde langfristig an, der aktuelle Zehnerkader soll auf zwölf Spielerinnen anwachsen: „Die Voraussetzungen sind da, wir müssen nur einen Weg finden, sie zu finanzieren.“

Auch Laura Schinkel betont vor allem das Potenzial, das in Nördlingen liegt. Das Team stehe jedenfalls hinter der Philosophie des Trainers, über eine harte Defense ins Spiel zu finden. Und Schinkel glaubt fest an ihre neue Mannschaft, in der sie mit 25 Jahren zu den Ältesten zählt. „Wir müssen in der Abstimmung noch besser werden, aber wenn wir in den Flow kommen, können wir sehr guten Basketball spielen.“

Auch Fürleger rechnet sich weiterhin Chancen aus: „Die Liga ist sehr ausgeglichen. Viele Vereine setzen in dieser Saison auf junge Spielerinnen, um ihre Etats zu schonen. Und auch Teams wie Alba Berlin, die in der Tabelle weit oben stehen, haben mit ihren Gegnerinnen zu kämpfen.“ Sein Ziel sind nach wie vor die Playoffs. Ob das ein realistisches Vorhaben ist, darüber werden die nächsten Spiele entscheiden. Am kommenden Wochenende tritt Nördlingen auswärts gegen die TK Hannover Luchse an, die gerade haushoch gegen Keltern verloren haben (46:99). „Da wird sich zeigen, wer die Niederlage besser weggesteckt hat“, sagt Fürleger.