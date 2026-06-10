Das umworbene Hertha-Talent Kennet Eichhorn wechselt Berichten zufolge zu Bayer Leverkusen. Laut Sky wird der 16-Jährige einen Vertrag bis 2031 in Leverkusen unterschreiben. Die Ausstiegsklausel von Eichhorn, dem als Sechser eine große Zukunft vorausgesagt wird, liege demnach zwischen acht und neun Millionen Euro. Der Medizincheck des Mittelfeldspielers stehe noch aus, hieß es.

Wochenlang war über die Zukunft des umworbenen Talents spekuliert worden. Nachdem Bayern München, Borussia Dortmund und der FC Liverpool aus dem Rennen ausgestiegen waren, schien es auf einen Zweikampf zwischen Leverkusen und RB Leipzig hinauszulaufen. Leverkusen hatte kurz zuvor den ehemaligen Berliner Nachwuchstrainer Konstaninos Kotsifakis, der Eichhorn bei Hertha betreut hatte, für seine Juniorenabteilung verpflichtet. Zudem war im Vorjahr Ibrahim Maza von der Spree an den Rhein gewechselt.

Eichhorn wurde im Alter von 16 Jahren und 14 Tagen durch seinen Einsatz gegen den Karlsruher SC der jüngste Spieler der deutschen Zweitliga-Geschichte. Mit seinem Tor gegen Fürth am vorletzten Spieltag avancierte Eichhorn auch zum jüngsten Torschützen im Unterhaus. Insgesamt lief er in dieser Saison 16-mal für Hertha auf. Bayer Leverkusen hatte nach dem Verpassen der Champions League in der abgelaufenen Saison einen Umbruch angekündigt. Zuletzt wurde Carles Martínez Novell als neuer Trainer vorgestellt.