Meldungen im Überblick

Fußball, Auszeichnung: Robert Lewandowski ist zum ersten Mal zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt worden. Der 32-Jährige erhielt bei der vom Fachmagazin kicker organisierten Wahl durch Deutschlands Sportjournalisten mit großem Abstand die meisten Stimmen (276) und trat die Nachfolge von Marco Reus an. Trainer des Jahres wurde Hansi Flick (223), der die Bayern zum Triple geführt hatte. Vorjahressieger Jürgen Klopp (164) belegte Platz zwei. Lewandowski, Torschützenkönig in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League, setzte sich souverän gegen seine Münchner Teamkollegen Thomas Müller (54) und Joshua Kimmich (49) durch. Bei den Frauen endete die Siegesserie von Dzsenifer Marozsan, die 2017, 2018 und 2019 gewonnen hatte. Fußballerin des Jahres 2020 wurde die 27 Jahre alte Dänin Pernille Harder (212), die als erste ausländische Spielerin triumphierte. Die Stürmerin des VfL Wolfsburg gewann vor Alexandra Popp (76) und Marozsan (36).

Basketball, NBA-Playoffs: Dennis Schröder muss mit Oklahoma City Thunder nach Ende des Spielerstreiks erneut einen Rückschlag im Kampf um das Halbfinale der Play-offs verdauen. Gegen die Houston Rockets verlor OKC im fünften Spiel mit 80:114 und liegt in der Best-of-seven-Serie mit 2:3 hinten. Schröder war bei der Niederlage mit 19 Punkten bester Werfer für Oklahoma, bei den Rockets holte erneut James Harden die meisten Punkte (31). Schröder musste im dritten Viertel vom Platz, nachdem er mit PJ Tucker aneinandergeraten war. Tucker durfte ebenfalls nicht weiterspielen. Die Milwaukee Bucks, die am Mittwoch den Boykott aus Protest gegen Polizeigewalt in den USA gestartet hatten, kehrten indes erfolgreich auf das Feld zurück. Der Titelkandidat setzte sich mit 118:104 gegen Orlando Magic durch und komplettiert die Play-off-Halbfinals der Eastern Conference. Dort treffen die Bucks auf Miami Heat. Einen großen Anteil am Erfolg der Bucks im fünften Duell der Serie (Endstand 4:1) hatte wieder einmal der griechische Flügelspieler Giannis Antetokounmpo. Der 25-Jährige kam auf 28 Punkte und steuerte 17 Rebounds und drei Assists bei. Das Spiel hätte ursprünglich am Mittwoch stattfinden sollen, Milwaukee hatte die Partie als Reaktion auf den Fall Jacob Blake boykottiert. Der Schwarze war am vergangenen Wochenende von einem Polizisten von hinten niedergeschossen worden.

Fußball, England: Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben im ersten Spiel der neuen Saison den ersten Titel verpasst. Im Community Shield, dem englischen Pendant zum deutschen Supercup, unterlag der Meister im Londoner Wembley-Stadion dem FA-Cup-Sieger FC Arsenal mit 4:5 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 (0:1) gestanden, eine Verlängerung wurde nicht gespielt.

Pierre-Emerick Aubameyang (12.) hatte Arsenal in der ersten Halbzeit in Führung gebracht, der eingewechselte Japaner Takumi Minamino (73.) brachte Liverpool ins Elfmeterschießen. Dort scheiterte Liverpools Nachwuchsspieler Rhian Brewster, Aubameyang verwandelte den entscheidenden Elfmeter zum Sieg. Arsenal, das sich nach einer schwachen Premier-League-Saison erst durch den Pokalsieg überhaupt für das internationale Geschäft qualifiziert hatte, feierte bereits den 16. Sieg in dem traditionsreichen Wettbewerb. Liverpool hingegen muss weiter auf den ersten Erfolg im Community Shield seit 2006 warten. Im Vorjahr hatte der damalige Vizemeister gegen Doublesieger Manchester City verloren - ebenfalls im Elfmeterschießen.

Die Mission Titelverteidigung in der Premier League beginnt für Klopp und sein Team am 12. September (18.30 Uhr) gegen Aufsteiger Leeds United. Arsenal tritt am selben Tag (13.30 Uhr) bei Leeds' Mitaufsteiger FC Fulham an. Klopp schickte für den ersten Härtetest der neuen Spielzeit seine bestmögliche Mannschaft aufs Feld, aus der Stammformation fehlte einzig Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold verletzt. Für den englischen Nationalspieler verteidigte Youngster Neco Williams. Arsenal-Coach Mikel Arteta verzichtete wie bereits in der Endphase der Vorsaison auf Mesut Özil. Um den Weltmeister von 2014 rankten sich zuletzt diverse Gerüchte um einen möglichen Wechsel. Shkodran Mustafi fehlte verletzt, Torhüter Bernd Leno saß auf der Bank.