Hätte Toni Söderholm am Sonntagnachmittag eine Linie von seinem Platz hinter der Bande des EHC Red Bull München nach hinten oben gezogen, wäre er direkt bei Don Jackson gelandet, der dort, in einer der Reporterkabinen unter dem Dach der Münchner Olympia-Eishalle, im weißen Hemd interessiert das Geschehen verfolgte. Söderholm hat im Sommer die Nachfolge von Jackson, dem erfolgreichsten Trainer der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ), übernommen, und ihn vor dem Saisonstart als "beste Leitplanke der Welt" und als "Hand auf meiner Schulter" bezeichnet.

Eine solche tat Söderholm dieser Tage besonders gut, denn vor dem Heimderby am Sonntag gegen die Augsburger Panther hatte der EHC sechs Niederlagen hintereinander kassiert - etwas, das unter Jackson, der seit dem Sommer als "Trainervater" (Zitat EHC-Manager Christian Winkler) in der Red-Bull-Organisation angestellt ist, kaum vorkam. Nun bekam Söderholm von seinem Team, was er zuletzt vermisst und sich deshalb sehnlichst erhofft hatte: Tore und drei Punkte. Trotz 0:1-Rückstands siegten die Münchner 5:1.

Der Freitag war für die beiden Rivalen schlecht gelaufen. Augsburg verlor das Heim-Derby gegen den ERC Ingolstadt 1:4 und die Münchner verharrten nach dem 1:3 in Schwenningen auf dem enttäuschenden neunten Tabellenrang. Söderholm sprach nach der Niederlage von einem "interessanten" Eishockeyspiel. Ähnlich interessant war aus seiner Sicht die Tatsache, dass sein individuell sehr gut besetztes Team es abermals nicht schaffte, genügend Tore zu schießen. Maximilian Daubners 1:0 (6.) blieb der einzige EHC-Treffer, bei den sechs Niederlagen erzielte der EHC nur sechs Treffer. Auch die Rückkehr des DEL-Spielers des Jahres, Yasin Ehliz, der mehrere Spiele verletzungsbedingt verpasst hatte, konnte die Offensivflaute nicht beheben. "Wir müssen einen Weg finden, härter zu sein, mehr zum Tor zu gehen und auch mehr Schüsse zu nehmen", analysierte Kastner. Das gelang gegen Augsburg.

Im Schwarzwald konnten sich die Münchner auch nicht auf ihr Überzahlspiel verlassen, das statistisch immer noch das beste der Liga ist. Ein knapp zweiminütiges Fünf-gegen-Drei-Überzahlspiel blieb ungenutzt, was "wir in dieser Lage auf jeden Fall auch verwerten müssen", kritisierte Söderholm, der von "kleinen Verbesserungen" sprach und von einem Lernprozess, der weitergehen müsse. Jeder, so sein Fazit, wisse, "was er besser machen kann".

Die Augsburger verlieren ihren Kapitän nach einem überharten Check gegen den Kopf

Am Sonntag wurde vieles besser: EHC-Angreifer Andreas Eder, eher für das Filigrane bekannt, fuhr gleich im ersten Wechsel zwei Checks und machte damit deutlich, dass der Meister vehement auf Wiedergutmachung aus war. Der Münchner Start war auch einigermaßen druckvoll, ein Stellungsfehler in der EHC-Defensive ermöglichte Chris Collins aber einen Alleingang - und den vollendete er zum 1:0 (7.). Chris DeSousa glich nach feinem Zuspiel von Maximilian Kastner noch im Startdrittel aus (16.).

Und es war auch DeSousa, der in Minute 24 einen Konter zum 2:1 abschloss, diesmal schön in Szene gesetzt von Konrad Abeltshauser. Oder Jonathon Blum, der das 3:1 in Überzahl markierte (29.). Von den Augsburgern kam im Mitteldrittel offensiv wenig bis nichts - bis erneut Collins einen Alleingang startete, diesmal aber an Nationaltorhüter Mathias Niederberger scheiterte (39.). "Unser bestes Spiel dieser Saison als Team", befand DeSousa nach dem Mitteldrittel bei Magentasport. Dass sich die Münchner diesen Sieg nicht mehr nehmen ließen, untermauerten Veit Oswald (53.) und Austin Ortega (54.) mit ihren Toren zum 4:1 und 5:1. Der Frust über die fehlenden Tore war für einen Abend dahin.

Die Augsburger mussten am Freitag auch den Verlust ihres Kapitäns Dave Warsofsky verkraften, der nach einem Check von Ingolstadts Travis St. Denis gegen dessen Kopf nicht weiterspielen konnte und auch am Sonntag in München fehlte. Augsburgs Trainer Christof Kreutzer sprach von einem "brutalen Foul", das seine Mannschaft auch kurz geschockt habe. Dem Verteidiger gehe es "nicht gut", sagte sein Trainer, er habe den Check überhaupt nicht kommen sehen. Viel mehr als um die gebrochene Nase des US-Amerikaners sorgen sich die Panther um eine mögliche Kopfverletzung, Genaueres sollen medizinische Untersuchungen ergeben. St. Denis wurde für vier Spiele gesperrt.