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EishockeyEHC scheidet im Halbfinale aus

Einmal mehr ist für die Münchner an Adler-Goalie Maximilian Franzreb kaum ein Vorbeikommen.
Einmal mehr ist für die Münchner an Adler-Goalie Maximilian Franzreb kaum ein Vorbeikommen. Udo Herrmann/Herrmann Agenturfotografie/Imago

Red Bull München unterliegt den Adlern aus Mannheim zum vierten Mal im fünften Playoff-Halbfinalspiel. Damit ist die Saison für das Team von der Isar vorbei.

Die Adler Mannheim haben die Saison des EHC Red Bull München beendet und stehen erstmals seit ihrem bislang letzten Titelgewinn 2019 wieder im Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga. Nach drei Siegen zum Auftakt der Serie und der 1:5-Niederlage zuletzt in München gewannen die Mannheimer vor heimischer Kulisse mit 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Damit entschieden sie das Duell mit 4:1-Siegen für sich. Im Finale treffen die Adler vom 24. April an auf die Eisbären Berlin oder den Hauptrundenersten Kölner Haie.

Mannheims Schlüsselfiguren waren neben Nationaltorhüter Maximilian Franzreb die Torschützen Alexander Ehl (4. Minute), Nicolas Mattinen (23.), Matthias Plachta (34.) und Leon Gawanke (41.). Für den EHC, der in der vergangenen Saison bereits im Viertelfinale an den Adlern gescheitert war, traf lediglich Tobias Rieder (8.). „Wir haben sehr solide gespielt und einen herausragenden Torhüter gehabt“, sagte Adler-Chefcoach Dallas Eakins bei Magentasport.

Ehl hatte vor 13600 Zuschauern einen Blitzstart der Adler vollendet, der ihnen allerdings keine Sicherheit verlieh. München arbeitete sich trotz des frühen Rückschlags ins Spiel hinein und kam durch Rieder zum Ausgleich. Anschließend rettete Franzreb für die Mannheimer mehrmals. Die Gäste machten auch im zweiten Durchgang zunächst das Spiel, gerieten aber wieder in Rückstand – diesmal in Unterzahl. Nun hatten beide Teams Möglichkeiten, doch nur die Adler legten durch Plachta nach. Im Schlussdrittel machte Gawanke nur 42Sekunden nach Wiederbeginn alles klar, der Widerstand des EHC war gebrochen. Der Finalgegner steht frühestens am Montag fest.

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