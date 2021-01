Der EHC Red Bull München kommt in der leeren heimischen Olympia-Eishalle einfach nicht in Schwung. Am Mittwochabend verlor das Team von Trainer Don Jackson das Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Adler Mannheim mit 3:6 und kassierte damit die vierte Pleite in den vergangenen fünf Heimpartien. Die Münchner, die dank des Comebacks von Zach Redmond zumindest drei Verteidiger-Pärchen mit fünf gelernten Abwehrspielern aufbieten konnten, gingen dank eines Verteidigers in Führung: Yannic Seidenberg traf in Überzahl mit einer Direktabnahme (4.). Markus Eisenschmid sorgte allerdings ebenfalls in Überzahl für das Mannheimer 1:1 (16.). Das Mitteldrittel war lange Zeit eines zum Vergessen für den EHC. Vier Strafzeiten in weniger als acht Minuten sorgten dafür, dass die Mannheimer viel Zeit im Münchner Drittel verbrachten und dank der Tore von Brendan Shinnimin (27.) und Jason Bast (29.) auf 3:1 davonzogen. EHC-Torhüter Danny aus den Birken bewahrte sein Team mit mehreren guten Paraden vor einem höheren Rückstand. Hoffnung machte dem EHC Yasin Ehliz' Tor zum 2:3 noch vor der zweiten Drittelpause (36.), weshalb Mannheims Felix Schütz von einem "engen Spiel" sprach. Das war es im Schlussdrittel nicht mehr. Ben Smith (41.), erneut Bast (44., Unterzahl) und abermals Shinnimin (48.) erhöhten auf 6:2 für die Adler, Gogulla verkürzte nur noch auf 3:6 (55., Überzahl).