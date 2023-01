Der EHC Red Bull München muss zum ersten Mal in dieser Saison eine Drei-Spiele-Niederlagenserie verkraften. Am Sonntagnachmittag machte es der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG in der Schlussphase zwar noch einmal spannend, verlor trotz dreier eigener Treffer im Schlussdrittel aber mit 4:5. Am Freitag hatten die Münchner das Derby in Straubing 1:4 verloren, zuvor hatte es eine 2:4-Heimniederlage gegen die Nürnberg Ice Tigers gegeben. "Natürlich kratzt das an unserem Ego", sagte EHC-Angreifer Maximilian Kastner in der Mixed Zone.

Ben Smith hatte den EHC gegen die Düsseldorfer nach nur 86 Sekunden mit 1:0 in Führung gebracht, doch in der 29. Minute mussten sich die Münchner Spieler "Wir wollen euch kämpfen sehen"-Gesänge aus der Nordkurve anhören, da sie zu diesem Zeitpunkt 1:4 zurücklagen. "Der Einsatz ist alles, und wir hatten ihn nicht in den ersten zwei Dritteln", kritisierte Münchens Trainer Don Jackson auf der Pressekonferenz. Auch EHC-Stürmer Andreas Eder war nach der vierten Niederlage in den vergangenen fünf Spielen sauer. "Wir spielen seit ein paar Spielen wahnsinnig schlecht", sagte der Nationalspieler bei Magentasport. "Momentan meinen wir, dass 20 Minuten Eishockey reichen, aber das reicht gegen niemanden in der Liga." Die Treffer von Chris DeSousa (45.), Zach Redmond (55.) und Austin Ortega (56.) ließen in der Schlussphase noch einmal Spannung aufkommen und bescherten Düsseldorfs Trainer Roger Hansson "ein paar graue Haare", doch auch mit einem sechsten Feldspieler auf dem Eis gelang den Münchnern nicht mehr der Ausgleich. Souveräner Tabellenführer bleiben sie trotzdem.