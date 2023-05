Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München hat drei Nationalspieler verpflichtet. Wie der EHC am Donnerstag mitteilte, wechseln Dominik Bittner, Markus Eisenschmid und Nicolas Krämmer nach München. Verteidiger Bittner kommt von den Grizzlys Wolfsburg, die Stürmer Eisenschmid und Krämmer zieht es von den Adlern Mannheim zum viermaligen Meister. "Alle drei haben bereits bewiesen, dass sie in der Deutschen Eishockey Liga zu den Besten gehören. Sie sind oder waren allesamt nicht umsonst Nationalspieler. Ihre Persönlichkeit und ihre Spielweise passen bestens zu unserer Philosophie", sagte Münchens Sportdirektor Christian Winkler. Für die drei Profis kommt es damit zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Bundestrainer Toni Söderholm, der beim EHC die Nachfolge von Meistertrainer Don Jackson antritt. Bittner steht aktuell im Kader der Nationalmannschaft für die WM in Finnland und Lettland.