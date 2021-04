Der EHC Red Bull München schwimmt weiter auf einer Erfolgswelle durch die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Am Montagabend gewann die Mannschaft von Trainer Don Jackson mit 6:1 in Bremerhaven und feierte so den neunten Erfolg in Serie. Durch den Dreier qualifizierte sich der EHC als bester Gruppenzweiter vorzeitig für die nächstjährige Champions Hockey League (CHL). Jackson musste im hohen Norden auf die verletzten Philip Gogulla, Patrick Hager, Mark Voakes, Andrew Ebbett und Maximilian Daubner verzichten und einen frühen 0:1-Rückstand verkraften (Anders Krogsgaard, 2.). Justin Schütz sorgte aber schon in Minute fünf für den Ausgleich, ehe die Münchner im Mitteldrittel davonzogen: Trevor Parkes (30.), John-Jason Peterka (31.) und Maximilian Kastner (40.) erhöhten auf 4:1. "Wir haben unsere Chancen gut genutzt", sagte Konrad Abeltshauser nach dem Mitteldrittel bei Magentasport. Schütz (42.) und Peterka (58.) legten noch zwei Treffer nach. Am Dienstag sind die Münchner bei den Grizzlys Wolfsburg zu Gast (20.30 Uhr).