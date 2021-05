Der EHC Red Bull München hat den Vertrag mit Verteidiger Andrew MacWilliam für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga verlängert. Der 31-jährige Kanadier war im vergangenen November an die Isar gewechselt, stand seitdem in allen 40 Pflichtspielen für die Münchner auf dem Eis und sammelte 14 Scorerpunkte (2 Tore, 12 Assists). In der Plus-Minus-Statistik war er mit einem Wert von +18 nach Yannic Seidenberg zweitbester Verteidiger des EHC. "Er kommt jeden Tag mit der perfekten Einstellung ins Stadion und arbeitet hart für das Team", erläutert Trainer Don Jackson. Vor dem Engagement in München verteidigte MacWilliam für die Rochester Americans in der American Hockey League (AHL). Dort spielte er zwischen 2017 und 2020 an der Seite seines Münchner Teamkollegen Zach Redmond. MacWilliam bringt die Erfahrung aus 431 AHL- sowie zwölf NHL-Einsätzen (Toronto Maple Leafs) mit und erhält die sechste von elf möglichen Ausländerlizenzen.