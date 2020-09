Erstmals bestreitet der EHC München aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in dieser Saison Testspiele gegen Teams aus Deutschland. Am 3. und 4. Oktober 2020 tritt er bei einem Turnier in Dresden an. Dort treffen die Münchner am 3. Oktober um 15.30 Uhr im ersten Halbfinale auf den DEL-Konkurrenten Eisbären Berlin. Im Anschluss bestreitet der gastgebende DEL2-Klub Dresdner Eislöwen gegen die Lausitzer Füchse aus Weißwasser das zweite Halbfinalduell (19.30 Uhr). Am Folgetag stehen sich die beiden Gewinnerteams um 13 Uhr im Finale gegenüber, das Spiel um Platz drei beginnt dann um 17 Uhr. Das Turnier sei "ein deutliches Zeichen und ein klares Bekenntnis aus Sachsen heraus, dass der Spitzensport nun behutsam wieder an Fahrt aufnehmen kann", sagte Michael Kretschmer, Sachsens Ministerpräsident und Schirmherr des Turniers. Die vier Partien in der 4412 Zuschauer fassenden Dresdner EnergieVerbund-Arena werden an beiden Tagen vor jeweils 1800 Zuschauern ausgetragen, die entsprechende Genehmigung vom Gesundheitsamt Dresden liegt vor.