Yannic Seidenberg hatte schon vor dem Spitzenspiel ein Grinsen im Gesicht. Der Verteidiger des EHC Red Bull München wurde am Dienstag für sein 1000. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geehrt - und das in Mannheim, wo er 2001 seine DEL-Karriere begonnen hatte. Nach dem Spiel hatten alle Münchner etwas zum grinsen. Sie gewannen die Partie gegen die Mannheimer Adler mit 2:1 und haben in der Tabelle nun elf Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten Adler.

Die Adler starteten dominant. Sie setzten sich schon im ersten Wechsel im Münchner Drittel fest, holten gleich eine Strafe raus und prüften Daniel Fießinger im Münchner Tor in Person von Tommi Huhtala (1.). Als die Strafe gerade abgelaufen war, traf Borna Rendulic mit seinem 26. Saisontreffer zum 1:0 für Mannheim (3.). Die Münchner, die weiterhin ohne die verletzten Feldspieler Patrick Hager, Bobby Sanguinetti, Derek Roy und Mads Christensen antraten, brauchten lange, um sich überhaupt dem Kasten von Adler-Torwart Dennis Endras (auf dem Foto machtlos auf dem Boden, aber unterstützt von Mark Katic) anzunähern: Den ersten Torschuss verbuchten sie erst in Minute neun. Durch zwei Mannheimer Strafzeiten kam der EHC dann besser ins Spiel, Chris Bourque verpasste das Adler-Tor zweimal nur knapp (18., 19.).

Wenige Stunden vor dem Spitzenspiel hatte der EHC die Verpflichtung von Torhüter Zach Fucale bekannt gegeben. Der 24-jährige Kanadier wechselt aus der Organisation der Tampa Bay Lightning nach München. "Zach ist für sein noch relativ junges Alter bereits ein sehr erfolgreicher Spieler", sagte EHC-Trainer Don Jackson. Er werde "uns auf der wichtigen Torhüter-Position die Stärke und Tiefe geben, die wir für den Saisonendspurt und insbesondere für die anstehenden Playoffs benötigen". Danny aus den Birken fehlt dem EHC im Moment noch verletzt.

Im Mitteldrittel ließen die Mannheimer früh zwei gute Konterchancen liegen, gefährliche Münchner Offensivaktionen blieben relativ selten. "Wir müssen von hinten schneller rausspielen", sagte Maximilian Kastner. Die besten EHC-Chancen gab es kurz vor der zweiten Pause: Erst scheiterte Schütz an Endras, dann klärte Katic den Nachschuss von Philip Gogulla auf der Torlinie (40.). Im Schlussdrittel übernahm der EHC die Kontrolle und glich aus dank Trevor Parkes, der sehenswert von Mark Voakes bedient wurde (47.). Bourque sorgte 52 Sekunden vor dem Ende für den Münchner Sieg.