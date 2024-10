NHL:Draisaitls Oilers kommen nicht in Schwung

Eishockey : Einer, der über die Bande hinausblickt

Aus der Oberliga in die DEL: Max Kaltenhauser hat binnen zwei Jahren einen rasanten Aufstieg hingelegt. Der Interims-Cheftrainer des EHC München orientiert sich an Jürgen Klopp, gibt den Spielern viel Freiraum und will sie „nicht von oben herab coachen“. Im Derby gegen Nürnberg trug diese Herangehensweise erste Früchte.