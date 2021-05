Von Sebastian Fischer

Im vergangenen Sommer saß Per Mertesacker zum Interview in einer (für Besucher pandemiebedingt geschlossenen) Münchner Bar und sprach mit inzwischen belegter Weitsicht über den europäischen Fußball. Vordergründig ging es um die Champions-League-Saison, beim Finalturnier in Lissabon standen die Halbfinals an. Dass der frühere Nationalspieler den Finaleinzug des späteren Siegers FC Bayern vorhersagte, das war noch eine sehr einfache Übung. Schon etwas anspruchsvoller war eine andere Einordnung, die ebenfalls sehr gut gealtert ist: "Hansi wächst gerade in diese Jogi Rolle rein", sagte er über Bayern-Trainer Flick, den er als Assistenzcoach bei der Nationalelf kennengelernt hatte, und der demnächst sehr wahrscheinlich wirklich Löw-Nachfolger wird.

Am gewagtesten war Mertesackers Prognose in einem anderen Fall, in dem seine Expertise als langjähriger Verteidiger beim FC Arsenal allerdings ebenfalls unbestritten war. Manchester City war im Viertelfinale gegen Lyon ausgeschieden, und Trainer Pep Guardiola hatte einen großen Anteil daran, weil er überraschend auf eine Dreierkette umgestellt, Grundordnung und Spielidee verworfen hatte, was sich als großer Fehler herausstellte - und seinen Kritikern damit neues Futter gab. Guardiola stand seit seinem letzten Triumph mit dem FC Barcelona 2011 nie mehr in einem Champions-League-Finale. Mertesacker allerdings sagte: Pep sei selbst sein größter Kritiker. Was er meinte: Er würde es ihnen zeigen.

Nun, schon an diesem Sonntag, könnte ManCity als englischer Meister feststehen. Bei einer Niederlage des Tabellenzweiten Manchester United wäre das Team von Guardiola mit 13 Punkten Vorsprung uneinholbar vorne. Und am Dienstag könnte City dann ins Champions-League-Finale einziehen, nach dem 2:1-Auswärtssieg unter der Woche im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain ist die Ausgangsposition ausgesprochen gut.

Klar, es kann immer noch schiefgehen. Dann wäre es Guardiolas fünftes Halbfinal-Aus in den vergangenen neun Jahren. Doch mit City war er noch nie so weit wie jetzt. Und sein Rückschlag gegen die Kritik aus dem Vorjahr ist im Grunde schon gelungen. Der Perfektion von Fußball, die der Katalane berühmtermaßen stets noch etwas mehr anstrebt als den Sieg, ist er mit seinem Team gerade so nahe gekommen wie lange nicht mehr. Er hat sein System angepasst, hat die Defensive gestärkt, was nach schwachem Saisonstart immer besser funktionierte.

An guten Tagen, von denen gibt es viele, erlangt sein Team mit famosem Passspiel nahezu vollkommene Spielkontrolle und Gegner wirken chancenlos. An weniger guten Tagen, von denen gibt es wenige, tragen das City-Trikot immer noch herausragende Könner, die den Unterschied machen. Allen voran Kevin De Bruyne, Arbeiter mit hochrotem Kopf und Künstler mit feinsten Füßen gleichermaßen. Oder Phil Foden, dieser wespenartige Angreifer, der Haken wie Stiche schlägt. Oder Ilkay Gündogan, der in neuer Rolle brillant torgefährliche Mittelfeldspieler. Oder, oder, oder.

Es bleibt ein Makel. Noch mal Mertesacker im vergangenen Sommer: "Mehr Realitätssinn" wünschte er sich da, als es um den Fußball in der Pandemie ging; und dass der Volkssport "auch beim Volk bleibt". City, aufgepumpt mit Petrodollar, ist einer der Klubs, die für das genaue Gegenteil stehen, spätestens seit dem Super-League-und-Champions-League-Reform-Irrsinn zuletzt, Manchester war federführend beteiligt. Spätestens seitdem muss man jeden verstehen, der sich das Halbfinale der sogenannten Königsklasse aus Prinzip nicht mehr anschauen will. Doch das ist die Ironie an der Sache: Citys Fußballkunst, angeleitet von Guardiola, ist gerade vielleicht der beste Grund, doch zuzuschauen.