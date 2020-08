Fußball ohne Zuschauer ist im August 2020 nichts Neues mehr, große Europapokal-Abende ohne Fans aber schon. Ihnen fehlt die Größe, auch wenn der Sport an sich beim Finalturnier in Lissabon hochklassig werden dürfte.

Von Sebastian Fischer

Wenn der FC Chelsea in München zu Gast ist, dann denkt man sofort an ein großes Spiel. 2012, das Finale dahoam: Bastian Schweinsteiger, wie er im Elfmeterschießen mit ängstlichem Blick zum Strafstoßpunkt geht, an den Pfosten schießt und sein Gesicht im Trikot vergräbt. Acht Jahre später ging nun der Münchner Stürmer Robert Lewandowski zum Elfmeterpunkt, er sah kein bisschen ängstlich aus, schaute in die eine Ecke und schoss in die andere, traf also nach zehn Minuten zur Führung - und zwinkerte beim Jubeln.

Gut, es hat natürlich niemand die große Dramatik erwartet, als die Blues nun zum ersten Mal seit 2012 wieder in München spielten. Das Hinspiel vor mehr als fünf Monaten hatten die Bayern mit 3:0 gewonnen. Es war mehr so etwas wie ein Test, ob die Münchner ihre überragende Form der Bundesligasaison wiederherstellen konnten. Es sah beim 4:1 durchaus so aus. Und nun ist die Frage, ob bei diesem Finalturnier in Lissabon, das am Mittwoch mit dem ersten Viertelfinale zwischen Bergamo und Paris beginnt, große Spiele herauskommen können.

Fußball ohne Zuschauer ist im August 2020 nichts Neues mehr, man hat sich nach neun solcher Bundesliga-Spieltage längst daran gewöhnt, beim Elfmeter nicht mehr die angespannte Stille eines Stadions zu hören, sondern echte Stille, unterbrochen vom Klackern der Fotokameras. Andererseits gab es das, was man großen Fußball nennt, noch nicht ohne Fans. Es gab ein hochklassiges Spiel zwischen Dortmund und Bayern im Mai, das die Meisterschaft entschied. Dramatisch war danach eigentlich nur noch der Abstiegskampf, Werder Bremen in der Relegation, der 1. FC Nürnberg am Abgrund, dazu passte auch die Geister-Atmosphäre besser.

2012 in München gab es ein Champions-League-Museum im Olympiapark, es gab Leinwände in allen Biergärten. Liverpools Champions-League-Sieg im vergangenen Jahr wäre kaum denkbar gewesen ohne die Fans in Anfield beim 4:0 im Rückspiel gegen Barcelona. Naheliegende Vermutung: Dass zu einem nicht unerheblichen Teil die Kulisse aus hochklassigem Sport Abende macht, an die man sich mit Emotionen zurückerinnert.

Für hochklassigen Sport jedenfalls dürfte gesorgt sein, sogar für mögliche Überraschungen: Es sind unter den letzten Acht nicht nur die Immergleichen dabei, die durch jahrelangen Champions-League-Fußball reicher und reicher geworden sind und die Champions League damit berechenbar gemacht haben. Olympique Lyon ist zum ersten Mal seit zehn Jahren im Viertelfinale, und zum ersten Mal Atalanta Bergamo, die Mannschaft aus Italiens Corona-Hotspot.

Es werden wohl andere Szenen sein als sonst, die das Turnier prägen. Nach dem 2:1 von Manchester City gegen Real Madrid plauderten die Trainer Pep Guardiola und Zinédine Zidane noch auf dem Rasen miteinander. Worüber? Über die Familien hätten sie gesprochen, verriet Guardiola hinterher, und darüber, bald hoffentlich mal gemeinsam essen zu gehen.