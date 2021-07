Von Claudio Catuogno

Die Hälfte der Olympischen Spiele ist vorüber. Ob wir die Hälfte der Regeln, die hier in Japan für uns gelten, verstanden haben, wissen wir allerdings nicht. Wir versuchen, den freundlichen, aber auch sorgenvollen Japanern rücksichtsvolle Gäste zu sein. Aber fast täglich kommen neue Vorschriften hinzu.

Ende der Woche etwa die Erläuterung, wie wir uns etwas zu Essen besorgen dürfen. Wir müssen zunächst versuchen, uns an den Wettkampfstätten und im Hotelrestaurant zu verpflegen - oder Essen aufs Zimmer bestellen. Nur, wenn das nicht geht, dürfen wir einen Supermarkt betreten. Dafür müssen wir uns im Hotel einen Wachmann suchen, der uns begleitet. Sollte kein Wachmann verfügbar sein, müssen wir uns in eine Liste eintragen, eine App vorzeigen, das Handy-Tracking aktivieren - und nach 15 Minuten zurück sein.

Wir geben da unser Bestes, bloß: Das Essen in den Sporthallen ist oft mittags ausverkauft. Das Hotelrestaurant hat wegen Corona geschlossen. Japanische Lieferdienst-Websites können wir nicht lesen. Und das mit dem Hotel-Wachmann ist so eine Sache: Der hat meistens die Augen zu und döst. Die Grundversorgung ist dennoch gesichert. Der nächste Supermarkt ist im gleichen Gebäude - und hat einen Schleichweg ins Hotel. Wir schätzen mal, den zu nutzen ist erlaubt.

Es ist also kompliziert. Aber letztlich sind es nicht wir Journalisten, die sich am lautesten beklagen sollten. 4000 Corona-Neuinfektionen gibt es in Tokio inzwischen pro Tag. Die Spiele wirken immer mehr wie ein unpassendes Fest, das vom Ernst der Lage ablenkt. Auch darüber wollen wir berichten - und sind doch zugleich Teil des Problems.

Zum Glück haben wir in Person von Thomas Hahn einen Korrespondenten in Japan. Für ihn gelten weniger strenge Vorschriften. Unterstützt wird er von Sachiko Suga, die gar nichts mit der olympischen Blase zu tun hat. Ein großer Text über die Olympia-skeptische Stimmung in der Stadt entstand so: Suga sprach Menschen an, Hahn stellte dann seine Fragen per Smartphone-Schalte. So konnten wir mit Einheimischen sprechen, ohne mit Einheimischen zu sprechen.

Nur: Wie viele der Zehntausend nach Tokio gereisten Journalisten haben diese Möglichkeit? Es ist sicher auch das Kalkül des IOC, sie gar nicht erst rauszulassen ins wahre Leben. Dann berichten sie nämlich nur von den schönen Wettkämpfen, den jubelnden oder trauernden Sportlern. Zugegeben, viele Olympia-Reporter hatten sowieso nichts anderes vor. Aber für alle, die das ganze Bild dieser Spiele zeichnen wollen, sind es definitiv ein paar Regeln zu viel.

Wir versuchen es jetzt noch eine weitere Woche. Zum Glück hat der Supermarkt 24 Stunden durchgehend geöffnet.